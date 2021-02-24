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奇蹟！南韓漁船翻覆 1人靠船內氣穴苦撐40小時獲救

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
南韓近日發生一起漁船翻覆事故，造成6人失蹤，但柳姓輪機長（紅圈）靠著船上魚艙的氣穴撐上40個小時，戲劇性成功獲救。畫面翻攝：YouTube/YTN news
南韓近日發生一起漁船翻覆事故，造成6人失蹤，但柳姓輪機長（紅圈）靠著船上魚艙的氣穴撐上40個小時，戲劇性成功獲救。畫面翻攝：YouTube/YTN news

南韓近日發生一起漁船翻覆事故，造成6人失蹤，但其中1人靠著船內的氣穴（air pocket）苦撐40個小時，戲劇性成功獲救。

朝鮮日報引述浦項海洋警察署說法指出，這起事件發生於19日晚間近7時，地點位於慶尚北道慶州浦項以東約42公里海域。當時，一艘近10噸的紅蟹捕撈船巨龍號沉沒，海警與海軍隨即出動，冒著每秒12至16公尺的強風與大浪，連夜展開搜救。

報導指海警為尋找船內可能的倖存者，於搜救第三天的21日早上，派出潛水人員進入海中，先敲擊船體十數次，在一無所獲的情況下，再進入漁船內部搜尋，最後在存放海鮮的船尾魚艙發現56歲的柳姓輪機長，隨即將他送上直升機，載往醫院救治。

海警人士指出，「出事海域的海水溫度約在攝氏12度左右，比大眾澡堂冷水池的溫度要低。漁船翻覆後，他（柳姓輪機長）似乎靠著空魚艙的剩餘空氣，奇蹟似存活下來」。

報導指船隻翻覆時，氣穴可預防船內空氣流失，被稱為「最後的生命空間」。柳姓輪機長獲救當時已處於低溫狀態，但意識仍相當清楚，並向海警報告稱他在漁船翻覆前，曾看到另外4名船員穿著救生衣離開，「我原本也打算逃出去，但沒能成功」。

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