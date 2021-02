幾十年最驚人噴發！噴射高達1500公尺 埃特納火山爆發照亮夜空

歐洲最活耀的埃特納火山(Mount Etna)近日爆發,其岩漿於22日被噴射高達1500公尺,火山學家形容這是「近幾十年來最驚人的一次噴發」。

英國衛報報導,3300多公尺高的埃特納火山近幾周處於噴發狀態,噴出的岩漿和大量火山灰最遠達卡塔尼亞市(Catania)。根據火山專家,埃特納火山的噴發是屬於正常火山活動中的斯特龍博利式噴發(Strombolian)。

義大利地球物理與火山學研究所專家內里(Marco Neri)表示,「埃特納正上演一場秀。我們已經多年沒看到如此高的噴發,除了可能造成幾小時呼吸問題的煙霧及灰燼覆蓋房屋和街道之外,火山噴發沒有對民眾造成危險」。

火山學者貝尼克(Boris Behncke)表示,「這絕對是近幾十年來最精彩的噴發,但這屬於這座火山的正常活動。埃特納火山正在做尋常的活動,即便每次活動看起來都更大、更強、更色彩豐富且更具威脅性」。

Amazingly tall (more than 1500 m) lava fountains and spectacular "fountain fan" during #Etna's violent paroxysm during the night of 22-23 February 2021. View from our home in Tremestieri Etneo. pic.twitter.com/r4ako7UXjr