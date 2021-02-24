美加重修舊好 拜登承諾營救兩加拿大人

美國總統拜登（Joe Biden）和加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）23日進行了拜登就職後的首次雙邊會晤。兩人在會後強調兩國的深厚關系，並承諾在首次雙邊會晤中就新冠疫情和氣候變遷問題進行合作。

拜登向特魯多表示：「美國沒有比加拿大更親密的朋友，這就是為什麼我成為總統後的第一通電話便是撥給你，而我上任後的第一次雙邊會議也是獻給加拿大。」

拜登說，兩位領導人在會談中討論了新冠疫情丶經濟復蘇丶氣候變遷丶難民和移民丶以及在全球範圍內爭取民主價值和加強國內民主制度等問題。

特魯多除了對拜登執政表示歡迎外，還特別提到與前任總統特朗普相比，拜登政府重新關注了氣候變遷的議題。他說：「再次感謝你們在應對氣候變化問題上付出這麼多努力。過去幾年，我們都懷念美國展現強大領導力的日子。」

加拿大通常是美國總統上任後出訪的第一站，但新冠疫情使兩位領導人和他們的高級助手以視訊會議的方式進行對談。除了兩位領導人外，美國副總統哈裡斯 (又譯：賀錦麗) 丶國務卿布林肯丶國安顧問沙利文與他們的加拿大同行都參與了這次的視訊會談。

兩加拿大人命運未卜

拜登與特魯多也在對談中，談到了在全球貿易上與中國競爭，以及遭中國關押超過兩年的兩名加拿大人的命運。拜登承諾，美國將與加拿大合作確保兩名加拿大人被安全釋放。他在會後告訴媒體：「人命不是以物換物的籌碼。我們將共同努力，直到兩名加拿大人安全獲釋。加拿大與美國將共同反對侵犯人權與民主自由的行為。」

特魯多在發言時，感謝拜登將協助加拿大確保兩名加拿大人獲釋。他說：「我們正面臨艱難時刻，但我們不是獨自面對。加拿大與美國是最親密的盟友與最重要的貿易伙伴。」

康明凱 (Michael Kovrig) 與邁克爾 (Michael Spavor) 在加拿大拘留了華為財務長孟晚舟後，於2018年被中國政府以間諜罪的名義逮捕關押至今。加拿大多次公開呼籲北京釋放倆名加拿大人，強調他們被中國政府任意拘留。

美加歧見

拜登在上任後不久就因阻止了價值80億美元的美加輸油管道「基石項目」而讓美加關系陷入僵局。這個項目原計畫從加拿大的艾伯塔省，經過美國內布拉斯加州到美國的德克薩斯州。拜登宣布撤銷這個計畫後，可能導致上千名加拿大工人失業。然而，美國政府已向媒體表示，拜登不會重新考慮這項決策。即便如此，兩位領導人仍明確表示，他們希望將爭端拋諸腦後，攜手展開合作。

翻譯: 楊威廉

責編: 鄒宗翰

來源: 路透社、法新社、美聯社

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