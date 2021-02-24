七國集團外長譴責緬甸鎮壓抗議者

（德國之聲中文網）七國集團周二（２月２３日）“強烈譴責 "緬甸軍方暴力鎮壓反對其2月1日政變的示威抗議行動。七國集團外長在一份聲明中強調，"對非武裝人士使用真槍實彈是不可接受的。任何以暴力回應和平抗議的人必須被繩之以法。" 七國集團外長在聲明中敦促緬甸軍方 "保持最大克制，尊重人權和國際法"。

有示威者被射殺

自2月1日軍方政變以來的數星期，民主人士不斷在緬甸各城市上街示威，要求釋放被拘押的文職領導人昂山素季和溫敏總統。

承諾在一年內舉行選舉的軍政府宣布進入緊急狀態，並間或以武力做出回應。迄今為止，至少有３名反政變的抗議者在示威中遭槍殺。

盡管規模小於周一大罷工，本周二，大批抗議者再次上街。

軍方稱，接管政權是因為去年11月的大選受人操縱，導致昂山素季的全國民主聯盟獲壓倒性多數。不過，這一指控早被國家選舉委員會駁回。

馬來西亞率先驅逐緬甸人

與此同時，馬來西亞當局宣布，盡管法院下令停止驅逐行動，但它已將1086名緬甸公民遣送回國。

吉隆坡高等法院此前裁決批准暫緩驅逐行動，直到周三聽取大赦國際和庇護組織的上訴。

這兩個維權組織指出，移民中包括未成年人和逃避緬甸迫害的尋求庇護者，若把他們遣送回他們面臨生命危險的國家，馬來西亞就將違反其國際義務。

移民回國“出於自願”

馬來西亞移民局長達烏德（Khairul Dzaimee Daud）稱，遣返的移民中並不包括尋求庇護者或在緬甸不被承認為公民的羅興亞穆斯林少數民族成員。達烏德說："所有被遣返者都出於自願，沒有被強迫。"

當局最初曾通報說，會有1200名被扣押遭遣返。目前還不清楚為什麼最終人數要少一些。

政變後數天，馬來西亞接受了緬甸軍政府的提議，由新當局派遣海軍艦船遣返緬甸移民。

美國和其它西方國家使節及人權組織敦促馬來西亞不要遣返緬甸公民。它們指出，該國與軍政府的合作不啻使鎮壓合法化。

凝煉/李魚（德新社、路透社）

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