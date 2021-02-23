基督徒獲議員保留席次 巴勒斯坦允增7席

巴勒斯坦議員選舉即將舉行，基督徒將獲得保留席次。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯日前宣布，訂今年5月22日舉行的巴勒斯坦立法委員會選舉，將為少數的基督徒議員保留至少7席席次。對此，基督教界普遍表示肯定與支持。本次的立法委員會選舉將選出132席議員。

據《阿拉伯新聞》報導，伯利恆前市長芭邦認為，新的立法委員會必須代表巴勒斯坦社會的多元性，她表示，「即將選出的委員會應能反映出國家樣貌及包含女性及基督徒在內的整體社會模樣。」巴勒斯坦希臘正教會主教哈拿也對該消息給予肯定，他指出，「我們期盼新的立法委員會引來新血並期待選賢與能。」

巴勒斯坦聖經公會主管菲爾摩也認為，能推出反應巴勒斯坦基督徒的代表是一件好事。基督徒佔巴勒斯坦佔領區內人口僅1%，不過，在以色列佔領下爆發暴力衝突而讓人口出走，已讓基督徒人口大幅減少。

《宗教新聞社》報導，巴勒斯坦前部長科里也認為，如果沒有配額，有可能會沒有基督徒代表能出線，他表示，「如果派系沒有努力讓基督徒進入安全位置，要贏真的很難。因此，有配額是很重要而且必須的。」

不過，阿拉伯世界民主與選舉觀察站主管卡瓦森則認為，「配額應更高來到9席，因為基督徒對巴勒斯坦生活有重大貢獻，而且他們的存在很重要。」在1996年選舉時，總席次為88席，當時基督徒議員配額為6席，佔7%。

伯利恆聖經學院校長沙勒認為，這次選舉將提供所有巴勒斯坦人引進新血重要機會。他表示，「這是等待已久重要的機會，讓年輕的巴勒斯坦基督徒能參與公共事務，不管是成為候選人或投票。」

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