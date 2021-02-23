歐盟祭遲來制裁 劍指緬甸、俄羅斯

歐盟在緬甸政變爆發近1個月後終於宣布制裁。歐盟22日宣布，將對發動政變的緬甸軍方進行制裁，並取消在當地的援助計畫，但不會全面性的取消貿易互動，這也是繼英、美後對緬甸最主要的制裁。另外，歐盟也對俄國逮捕反對派領袖納瓦尼表示不滿，因此也宣布將會針對關鍵官員進行資產凍結。

非全面制裁緬甸

根據《半島電視台》報導，歐盟外交政策主席巴瑞爾22日表示，將會對緬甸軍方有關的企業進行制裁，同時也取消部分已經答應緬甸政府的援助計畫，但是不會全面性的對緬甸舉國進行經濟制裁，因為怕對緬甸龐大人口產生的經濟威脅。

根據《日經新聞》報導，目前緬甸大城仰光的街頭，仍聚集許多民眾上街抗議，民甕眾上街已經進入第18天。警方在美國大使館前戒備森嚴，因為許多民眾在門前抗議，呼籲美方對軍隊進行更多制裁。

對俄關係千絲萬縷

《亞洲新聞台》提到，歐盟是繼英國、加拿大、紐西蘭與美國後，也對緬甸軍方產業，包括其領導人敏昂來家族的制裁，不過目前緬甸國防軍政府仍對抗議民眾展開強硬鎮壓，並表示要再重新舉行選舉。另外，歐盟也宣布，將以去年設定的新人權規章，對逮捕反對派領袖納瓦尼的重要俄國官員進行制裁。

德國外交部長馬斯表示，制裁代表歐盟會員國對於俄國，並不是能接受所有行為都能接受，但他在歐盟外長會議中強調，歐盟還是要與俄國進行對話（歐洲對俄國天然氣的依賴）。歐盟對俄國在雙方會面期間將歐盟外交官驅離俄國感到憤怒，也因此加強對俄國的強硬態度。

俄方則反批歐盟非法進行制裁，對歐盟表達失望，但美國對此表示非常歡迎。歐盟與俄國除了納瓦尼以外，還有2014年俄國侵占屬於烏克蘭的克里米亞島事件，至今仍尚未處理。另外雙方對委內瑞拉政爭、白俄羅斯選舉爭議、香港國安法等議題看法也大相逕庭，這也考驗著雙方的互動。

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