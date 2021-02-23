沙國女權又進一步 女性可自由從軍

沙烏地阿拉伯女性將可不經男性親屬同意，自由參軍，並且擔任高階職位，讓該國女權又朝前邁進一步。根據外媒報導，王儲穆罕默德．本．薩勒曼計畫改造本國經濟體系，其中一項行動便是逐步開放女性可以擔任的工作職位。開放女性自由參軍的計畫首度在2019年提出，當時遭到廣泛批評，但目前已經合法開放。

半島電視台報導，沙烏地阿拉伯女性已經被准許自由參與軍隊，還可以擔任高階軍官，且不需要徵詢男性親屬的同意。

媒體指出，近10年沙國在王儲穆罕默德．本．薩勒曼的計劃下，逐步向女性開放職位，作為改革該國政經體系的一部分。目前女性較常見在購物中心擔任收銀員，過去僅限男性可以擔任的職業，現在也都有女性身影出現，如餐廳的招待人員，或者在咖啡店擔任咖啡師。

彭博報導，允許女性參軍且不需要男性親屬同意的政策首度在2019年提出，對於阿拉伯文化中嚴格的監護制度實屬創舉，但當時引發阿拉伯世界的廣泛批評。

在這之前，2018年沙烏地阿拉伯允許婦女開車，根據媒體估計，此舉措可以為該國在2030年以前增加900億美金的財富，而因為有開放開車的前車之鑑，加上確實有經濟效益，才有接下來推動女性參軍的政策。

雖然在這之前，女性已經廣泛擔任教師或者在政府機構擔任公務人員，甚至在2011年通過一項法律，規定內衣和化妝品企業都應該只聘請女性雇員，但開放軍隊可以給女性更多職業選擇。不過女性若要參軍，至少要有高中教育，若女性和外籍人士結婚，也不能加入軍隊。

在開放軍隊後，媒體認為下一步可能是開放政府決策階層的職位，如去年，司法部長任命了100名女性擔任公證人，今年1月也有政府部門官員表示，沙烏地阿拉伯很快會出現女性法官。

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