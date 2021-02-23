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索馬利亞民怨四起 聯合國籲恢復大選

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
聯合國呼籲索馬利亞儘速舉行大選，形成穩定政府後以利後續外國人道救援的進行。（Photo by DFID onWikimedia under CC 2.0）
聯合國呼籲索馬利亞儘速舉行大選，形成穩定政府後以利後續外國人道救援的進行。（Photo by DFID onWikimedia under CC 2.0）

聯合國呼籲索馬利亞總統穆罕默德儘速舉辦大選。由於索馬利亞原定於8日要舉行選舉，但他堅持該國總統間接選舉的主張，與反對派無法達成憲政共識，反對派號召民眾上街抗議，讓原本國家已經失能的索馬利亞更加陷入混亂。聯合國也在22日要求穆罕默德趕快舉辦大選，安撫民怨。

選舉爭議陷入動亂

根據《半島電視台》報導，聯合國索馬利亞特使史溫在聯合國安理會的會議上，呼籲索馬利亞儘速舉辦遭拖延2個禮拜的大選，要面對與反對派的溝通，並且避免選舉制度變成「贏者全拿」的狀況，而且協議最好要立基於政府去年9月17日與反對派達成的共識。

原本索馬利亞總統承諾要開放全國民眾普選總統（過去索馬利亞總統是由聯邦議會間接選舉），但後來他放棄此承諾，但跟反對派約定好會朝向增加公民參政權的方向前進。但雙方對於投票的形式討論不出結果，因此原定8日舉行的大選就此延期，但這也讓反對派不滿。

反對派號召民眾到索馬利亞首都摩加迪休上街抗議，要求穆罕默德下台、並舉行大選，史溫強硬表示，連續幾日的抗議顯示，索馬利亞民眾已經捨棄間接選舉的要求，希望索馬利亞的政治人物能夠認知到這一點。抗議曾一度升級為衝突，19日摩加迪休街頭曾傳出槍響，但尚未確定傷亡與開槍的肇事者。

人道危機加劇

索馬利亞目前多數領土仍在蓋達組織的控制之下，政府只有少部分領土的實質掌控權，儘管非洲聯盟、歐盟都對索馬利亞大幅的金援，但該國政局不穩的狀況仍不見起色。因此美國希望國際能加強制裁索馬利亞叛軍領袖。

索馬利亞近年來氣候危機引發的飢荒、糧食缺乏問題，再加上疫情對經濟產生的影響，讓該國今年預估至少590萬人會陷入人道危機，比起去年520萬增加不少，聯合國也希望該國能儘速穩定政局，以利後續人道救援。

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索馬利亞 聯合國

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