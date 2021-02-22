拉丁美洲：中美角力的又一個戰場

（德國之聲中文網）2010年，中國經濟出現蓬勃的發展勢頭，國企希望向全球擴張，拉美地區成了投資的目標。拉丁美洲向來資本短缺，但自然資源豐富，而中國缺的正是原材料。那年，人們看到中國在那裡投資高達350億美元，創下新的紀錄。

在後來的10年裡，中國的投資繼續快速發展，但雙邊關系中呈一邊倒的事態開始變化，走向成熟，而與此同時，人們看到，中國方面產生了憂慮。

2020年，中國最大的兩家政策銀行 – 中國開發銀行和中國進出口銀行，沒有繼續向拉美國家提供新的貸款，這在過去15年裡不曾出現過。而多年來，當地經濟一直處在糟糕的狀態。

以上結論是美國智庫“美洲對話”與波士頓大學全球發展政策研究中心經過觀察得出，他們的項目專門追蹤研究“人民幣外交”在美國後院所扮演的角色。

美聯社的報導指出，中國在拉美的經濟與外交影響力讓美國政治決策者深感不安，在遏止中國崛起的過程中，美方已先輸一局，現在，重任落到拜登政府身上。拜登政府警告，中國在拉美的足跡構成對美國的國家安全。然而，在拉美多個國家，中國已取代美國成為最大的貿易伙伴，這一背景下，遏制中國談何容易。

研究報告指出，由於新冠疫情，美國的影響力持續下降，而中國則向當地國家捐贈價值超過2.15億美元的醫療物資，作為對比，美國國際發展署同美國國務院一道總共提供了1.53億美元的救災物資。在阿根廷、巴西、智利、墨西哥和秘魯，中國開展疫苗測試並計劃在當地生產疫苗。

“毫無疑問，當地應對新冠病毒帶有部分中國面孔”，該研究報告作者之一、波士頓大學經濟學家萊伊（Rebecca Ray）對美聯社這樣說道，“美國喪失了這一機會，不過，自上世紀九十年代美國的生產線轉移國外後，也的確無能為力參與這場競爭。同拉美國家一樣，我們購買的許多醫療物資也源於中國。”

然而，支援醫療物資的善舉雖然廣受歡迎，但對多個當地政府而言支付賬單則越來越困難。國際貨幣基金組織的數據顯示，去年，拉美及加勒比海地區的經濟萎縮7.4%，由此近10年的發展重新歸零。

中國已感受到負債國家給自己帶來的沖擊。去年，厄瓜多爾談判推遲一年償還9億美元的原油運輸債務。同期，當地最大負債國委內瑞拉據信也得到推遲一年償還債務的許可。

“美洲對話”智庫亞洲與拉美項目負責人邁爾斯（Margaret Myers）認為，“拉美存在前所未有的挑戰，在此背景下，目前中國不可能發放更多貸款。”

中國減少投資，增加收購

美聯社認為，減少對拉美的投資反映中國正在從全球撤資，中國國內因應疫情，也需要資金振興經濟。但另一個原因，可能是中國更擔心負債方失去償還能力。

盡管貸款放慢，但中國對拉美大豆、鐵礦石和其他大宗商品的購買依然強勁，去年的購買量估計高達1360億美元。不僅如此，中國國有能源公司大量從僅剩不多的西方公司手中收購資產。研究報告顯示，2020年中國在拉美兼並和收購的總資產價值高達70億美元，比前一年翻了一倍。這些收購案包括中國三峽集團並購秘魯最大的電力公司。

對拉美國家領導人來說，很難抵擋使用中國資金修建基礎設施的魅力：借貸利息很低，同世界銀行與國際貨幣基金不同，附帶條件較少，審批程序較快，下次選舉時可以作為成就進行宣傳。

於是，即便像哥倫比亞這樣美國較鐵的伙伴，與中國的關系向來不熱絡，也跳上“順風車”。去年，中國港灣工程有限責任公司參與的財團在哥倫比亞首都波哥大破土動工，修建首條地鐵線。這項計劃投資39億美元的工程招標時，沒有一家來自美洲的公司參與競標，因無法從中國的貸款中直接獲益。

美國回擊

美國國務院試圖給予回擊，指出美國的海外援助是長期且透明的，“北京在該地的援助基本上服務於中華人民共和國的商業和政治利益”。

今年1月，特朗普政府換屆前，美國國際發展籌資委員會（DFC）同厄瓜多爾簽署了一項28億美元的基建協定，有人認為，這筆錢會被拿來對“中國債務進行再融資”，即償還中國債務。但是，與中國 "一帶一路 "倡議的1萬億美元相比，發展籌資委員會的600億美元資金總額顯得微不足道。

值得注意的是，美國國際發展籌資委員會給厄瓜多爾的貸款有著附加條件，它要求厄瓜多爾政府對石油工業和基礎設施進行私有化，此外，禁止中國科技。

“美洲對話”智庫亞洲與拉美項目負責人邁爾斯認為，上述措施當然能夠遏制中國的影響力，“但是，不讓下一代舉債，並鼓勵使用化石能源，能夠持續性幫助厄瓜多爾嗎？如果不能，它會成為從背後向美國發動的襲擊。”

李魚/苗子(美聯社等)

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