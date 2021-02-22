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年輕社運人士遭逮 環團與政府對立

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
印度政府和年輕一代的環保人士呈現嚴重對立。圖為印度青年為被逮補的Disha Ravi走上街頭聲援。（Photo from網路截圖）
印度政府和年輕一代的環保人士呈現嚴重對立。圖為印度青年為被逮補的Disha Ravi走上街頭聲援。（Photo from網路截圖）

印度環團與莫迪政府嚴重對立，因印度政府質疑環團背後有西方資助，意圖壓制印度經濟發展。印度青年環保主義者Disha Ravi上週末因發起活動遭到逮捕，引發全國年輕一代環團和社運人士的強烈不滿，也暴露出長期和環境保育人士嚴重對立。媒體認為，若莫迪政府長期和這些擁有強大社群串流能力的年輕人對立，可能會對選情不利。

經濟時報報導，22歲的印度環保人士Disha Ravi因為在上週末發起遊行運動，被印度當局以涉嫌煽動叛亂的罪名關進新德里監獄，若情節嚴重，最高可罰無期徒刑。印度政府認為，Disha Ravi與「環保少女」格蕾塔．桑伯格有社群上的合作，共同支持前陣子抗議新政策的印度農民。

但Disha Ravi被捕後，引發全國青年環保人士的強烈不滿，也凸顯莫迪政府用激進的手法來應對，只會讓社運人士感到強烈不滿，18歲的社運人士Joel Kyndiah表示，「在倡議政府重視氣候變遷方面，我們一直都很溫和和民主，不明白為何要被政府強硬對待？」

Yahoo新聞分析，印度政府逮捕年輕社運人士的行為，可能會讓年輕選民感到反感，尤其目前活躍的年輕環保人士大多是受過良好教育，在網路上擁有強大聲量的年輕人，甚至有力量引起國際關注，因此印度政府若持續強硬對待，可能會導致不良後果。

現年53歲的環保運動人士Nityanand Jayaraman（環團Chennai Solidarity Group的創立者）表示，年輕人的無懼和聲量讓政府感到擔憂，因此才會採取極端嚴厲措施，「政府認為年輕人應該要學習，努力工作並且服從，而不是質疑國家。」

據印度的情報部門洩露的文件指出，莫迪政府之所以和環保人士對立，是認為許多擁有外資的環團是西方國家支助，想要挫敗印度的經濟發展。

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印度 社運 莫迪

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