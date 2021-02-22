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緬甸「屠夫軍」上街？用戰爭罪屠村的士兵鎮壓民主示威

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緬甸示威者號召全國罷工推動「春天革命」 政府威脅出動致命武器鎮壓

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緬甸安全部隊朝抗議人士開火，引發國際關注。 美聯社
緬甸安全部隊朝抗議人士開火，引發國際關注。 美聯社

緬甸民間組織號召全國2月22日大規模罷工抗議軍事政變，軍方威脅出動致命武器鎮壓，使大規模衝突的可能性再次升高。

雖然20日緬甸有兩名示威者被警察射中不治身亡，但周日仍有大批示威者走上街頭抗議。緬甸示威截至周一共有3人死亡，除了周六在曼德拉死亡的兩名示威者外，還有一名女子因頭部中彈在治療多日後仍不治身亡。

領導反對軍方政變的民間組織「公民不服從運動」呼籲民眾在周一展開罷工，以推動「春天革命」。在緬甸，日期具有重要含義，緬甸反政變示威者稱2021年2月22日日期中有四個2，將之意義與1988年8月8日發生的「8888民主運動」類比。

緬甸國家電視台MRTV周日發布聲明警告，稱示威者「煽動情緒化的青少年」，引導他們步上「遭受生命損失」的路途。

緬甸外交部表示當局正在展現「最大程度的自制」，更批評外國言論是公然介入緬甸內政。

緬甸爆發激烈警民沖突的可能性引發世界各國關注，美國重申支持緬甸民眾的立場。美國國務卿布林肯(Anthony Blinken)在推特上表示，當緬甸人民試圖恢復民選政府時，針對任何對之施暴者，美國將采取堅定行動。美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)也在推特上說: 「我們呼籲軍方停止暴力行為，釋放所有被不正當拘捕的人士，停止攻擊記者和社會運動者，尊重人民的意志。」

除了美國之外，也有數個國家譴責軍方政變並斥責對示威者動用暴力。日本、新加坡、英國、德國都曾表態反對，聯合國總干事古特雷斯也說動用致命性武力是不可接受的。

周一，仰光居民表示有些通往外國大使館的道路被禁止通行，包括通往美國大使館的道路。這些外國使館已然成為緬甸政府搜集證據指控外國干預內政的地點。

年輕少女的盛大葬禮

21日，成千上萬人在緬甸第二大城市曼德拉和平集會，為反政變示威中首位喪命的示威者妙兌兌凱（Mya Thwet Thwet Khine）舉行葬禮。有車隊在街上緩慢游行，有人貼出亡者照片致哀，也有人獻花。仰光各地也有數千名年輕人吟唱口號與歌曲。

周日晚間，卡車出現在仰光街頭，呼籲群眾遵守限聚令，禁止五人以上群聚。軍方政變後雖然在各地實施限聚令，但是該禁令並沒有在緬甸大城市仰光實施，這也讓仰光在過去兩周仰光成為大多數抗議示威發生的地點。

緬甸的政治犯援助協會統計，緬甸軍方發起政變後共有640人被逮捕、起訴或判刑。

張慈/楊威廉 (路透社、美聯社)

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