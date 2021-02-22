中印完成撤軍 邊境緊張局勢緩解

(德國之聲中文網) 中國與印度20日舉行了第十輪的軍長級會談後，雙方21日發布聯合聲明，表示印度和中國的軍隊已經從喜馬拉雅山西部有爭議的班公湖邊境地區撤離。雙方指出，此舉將為解決中印邊界西段實控線地區其他問題奠定基礎。

中國官媒新華社在21日晚間發布的聯合聲明中寫道：「雙方對前期班公湖地區一線兵力實現脫離接觸給予積極評價，認為這是一個重要進展，為解決中印邊界西段實控線地區其他問題提供了基礎。」

自2020年4月以來，數千名中印士兵一直在實際控制線(LAC) 附近呈現對峙狀態，對峙範圍也包括了班公湖。本月初，雙方軍事指揮官同意開始撤離部隊丶坦克和大炮，為雙方全面撤軍跨出第一步。

20日，雙方指揮官舉行會議，審視撤軍情況。兩國在聯合聲明中也提到：「雙方就西段實控線地區其他問題坦誠深入交換意見。雙方同意遵照兩國領導人重要共識，繼續保持溝通對話，穩控現地局勢，穩步有序達成雙方都可接受的解決方案，共同維護邊境地區和平與安寧。」

去年，兩國於印屬拉達克地區與中國管理的阿克賽欽高原周圍都進行軍事部署，這樣的舉動讓外界擔憂兩國恐在邊界地區爆發更廣泛的沖突。2020年6月，中印士兵在加爾萬河谷爆發沖突，至少有20名印度士兵喪生，這是40多年來雙方在邊境沖突中，首次出現士兵喪命情況。中國本周表示，中國在沖突中損失了4名士兵。

中印官員表示，雙方的部隊仍在距離爭議邊境不遠的地區駐守，雙方也繼續保持著密切聯系。兩國指揮官在新聞稿中說，雙方就邊境局勢深入地交換了意見。

印度和中國在1962年於有爭議的邊境地區打過一場戰爭，雙方至今仍未有明確的領土邊界。印度說，中國軍隊2020年4月曾越過實際控制線，入侵其領土，引發兩國幾十年來最嚴重的對峙。中國否認其軍隊越過實際控制線，並指責印度邊防軍的挑釁行為。

印度和中國有約3500公裡長的共同邊界。雙方除了在班公湖周圍的邊境出現領土爭議外，在拉達克地區的阿克賽欽（連接西藏和中國西部的戰略走廊）和更靠東邊的錫金納庫拉 (連接錫金邦與西藏) 也有類似的領土爭議。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社)

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