究竟何時才能出國玩？國外旅遊專家點出關鍵答案

「何時能出國？」

隨著年假的結束，今年的春節也成了台灣開放自由行以來，第一次幾乎沒有人出國的農曆新年，不僅桃園機場的旅客出入境人次創下機場開站以來的最低，近乎「死城」的機場模樣更令許多業者苦不堪言──「何時能出國？」是許多台灣旅客心底最真切的渴望和吶喊。

為此，專家便預估了未來出國旅行的可能性。

《independent》報導，可以確定的是，新冠肺炎改變了人們所知的旅遊格局，未來需要出國的旅行者可能需要擁有接種疫苗的證明，或證明自己曾罹患新冠肺炎、痊癒後且帶有抗體的書面報告；許多國家也開始發布相關的指令，他們允許已接種過兩次疫苗的旅行者能夠不需要隔離。

專家提點，在未來，人們對於旅遊的態度會有大幅的改變，以往對於說走就走、毫不猶豫的旅程，日後會徹底的破滅，甚至少數出差的行為會成為平衡社會經濟變化的樞紐，以改善令人難以置信的經濟慘況。

以下是在英國（UK）旅遊業占有一席之地的專家們對於未來出國可能性的評估，也許身在台灣的我們，能參考並有所期待：

Wild Frontiers創始人Jonny Bealby：

隨著疫苗的快速普及，3月開始也許能看到新冠肺炎相關的死亡率逐漸降低，在較低的感染力和疫情的擴散下，國際間的旅行會逐步開放。我們正首要尋找西歐的旅遊目的地，像是希臘（Greece）、西班牙（Spain）和義大利（Italy），其次是更廣闊的東歐如波蘭（Poland）、斯洛伐克（Slovakia）和高加索（Caucasus）等地區。

我們希望從仲夏到年底，可以看到長途旅行的可能性逐漸回歸，但這很大的程度其實取決於疫苗的生產、供應和施打，以及全球發展的普及性。

Black Tomato創始人Tom Marchant：

雖然我們無法預知未來，但我們已經在計畫努力提供春季後、願意前往海外的旅客一種非凡的體驗，而且保證一定安全。

儘管目前疫情形勢嚴峻、而且各國的邊境管制愈來愈嚴格，但疫苗的研發成功確實令人感到鼓舞，因為疫苗有望讓所有年齡層的旅行者更加安心，我們對未來抱持樂觀態度。

我們支持著一種思路，那就是夏季時，海外旅行很可能會出現，從我們收到的諮詢和訂單就知道今年國際旅行的需求非常大、大家都悶了很久，當然，對於能出國到什麼地方，我們還不是非常有把握。

Thomas Cook英國首席執行官Alan French：

鑒於迄今為止成功施打了疫苗，也許5月份去歐洲度假的可能性便更加明顯，當然，從6月開始，我們可以預期有愈來愈多的國家可以度假，因為這些地區都會從疫苗中受益，也讓人們可以更容易掌控疫情。

Trivago首席執行官Axel Hefer：

由於英國推出的疫苗步伐快於歐洲其他地區，因此我們很可能看到英國的旅行開放速度，可以比其它地方來得還快。

隨著感染開始減少、更多的人施打疫苗，我希望復活節左右將成為英國國內旅行的轉捩點，而在接下來的幾個月後，出國旅行也將隨之開放。我們最近的調查發現，34％的英國人排名第一的「夢想假期」，是重新擁有和家人與朋友團聚的機會。

Abercrombie＆Kent董事總經理Kerry Golds：

對於許多人來說，出國旅行的可能性仍舊遙不可及，但旅行者依然持續夢想著旅行，因此我們抱持積極樂觀的態度，疫苗的出現也重振了你我信心。

歐洲的旅行也許可以在夏季時開始展開，但長途旅行、更遙遠的目的地則需要更長的時間才能夠塵埃落定，也許9月才有可能出國旅行。

Intrepid Travel董事總經理Zina Bencheikh：

雖然現在斷言何時能出國還言之過早，但如果英國的疫苗接種計畫成功，也許5月或6月，我們就能夠再次出國旅行。

許多人都夢寐以求期待展開新的旅行假期，也許現在開始預訂行程是個明智的選擇，但如何彈性運用時程也非常重要，因為未來局勢很可能又因為疫情而不得不做出改變。

旅遊業對於世界上許多國家至關重要，許多人由於新冠肺炎的大流行而失業，我們為這些人能做的最好幫助，是以安全和可控制的方式重新開始旅行。

eDreams ODIGEO首席旅行官Pablo Caspers：

從調查數據中我們可以發現，英國旅行者目前將7月訂為最受歡迎的旅行月份，這人數比5月份多了37％，隨著疫苗在歐洲各地的推廣，消費者的信心正在逐步重建，雖然現在斷言夏季可以從事哪些旅行還言之過早，但我們可以知道，旅行者都渴望再次踏上旅程。

（作者／魯皓平 本文出自2021.2.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）