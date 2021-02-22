西班牙說唱歌手入獄 引發抗議潮

（德國之聲中文網）西班牙加泰羅尼亞地區說唱歌手巴勃羅‧哈塞爾（Pablo Hasel）2月16日因涉嫌侮辱西班牙王室以及歌頌極端主義被警方逮捕，並將入獄服刑9個月。

哈塞爾真名為巴勃羅‧裡瓦杜拉（Pablo Rivadulla）。他的歌曲多以反建制為主題。哈塞爾曾多次被告上法庭，2014年曾被判兩年緩刑。2018年，哈塞爾因宣揚恐怖主義和侮辱王室再次被判兩年監禁。他在一首歌曲中稱前國王卡洛斯一世是「小偷」，還在推特上發布了美化西班牙一個恐怖組織的帖子。哈塞爾後被改判囚九個月。

2021年2月15日，西班牙法院裁定哈塞爾必須入獄。但哈塞爾認為，自己的言論屬於藝術自由並拒絕向警方自首。當天，他與支持者一起躲藏到巴塞羅那西面150公裡的萊裡達大學內。經過1天的對峙後，警方2月16日將哈塞爾逮捕。

哈塞爾被捕後，西班牙多個城市連續數天爆發抗議示威活動。在加泰羅尼亞首府巴塞羅那，示威者設置路障，放火焚燒垃圾箱，還向警方投擲石塊、瓶子、雞蛋、炮仗等。一些商家被搶劫，櫥窗被砸損。警方動用了高壓水龍、催淚彈以及橡皮子彈，並逮捕了數十人。周二，一名年輕的女性在示威活動中被橡皮子彈打瞎一隻眼。

周六晚（2月20日），馬德裡、帕爾瑪（Palma de Mallorca）、潘普洛納（Pamplona）以及加泰羅尼亞多個城市再次爆發大規模抗議活動。僅在加泰羅羅尼亞，警方就逮捕了至少11人。

西班牙憲法「保證每個人都有表達和傳播其思想和見解以及告知和獲得真實公正信息的自由」。不過，1995年的《西班牙刑法典》納入了有關侮辱王室的條款。在2015年刑法典改革過程中，關於宣揚恐怖主義罪的條款被進一步收緊。

西班牙法院認為，哈塞爾的案子可能促成議會修改刑法，但法院現在仍然必須以既有的法律判案。西班牙首相桑切斯在重申西班牙不允許任何形式的暴力示威行為的同時，承認法律制度中存在缺陷。這位社會黨政治家表示，西班牙民主有義務擴大並改善對言論自由的保護。

樂然／安靜 （路透社、法新社、德新社等）

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