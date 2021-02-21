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貪腐比疫情可怕 賽普勒斯群眾示威

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
賽普路斯民眾舉行13日的遊行遭警方暴力鎮壓，20日再次舉行遊行，所幸這次並無爆發警民衝突。圖為13日遊行。(photb by EURACTIV twitter)
賽普路斯民眾舉行13日的遊行遭警方暴力鎮壓，20日再次舉行遊行，所幸這次並無爆發警民衝突。圖為13日遊行。(photb by EURACTIV twitter)

賽普勒斯民眾無視防疫集會禁令，再次上街頭抗議政府腐敗。賽普勒斯因先前推出透過投資入籍該國的「黃金護照」計畫，被揭發有腐敗現象，加上對防疫限制措施的不滿，民眾曾於13日舉行小規模抗議，但遭警方暴力鎮壓，引發外界強烈譴責，並在20日再次於首都尼古西亞舉行示威，所幸這次沒有爆發警民衝突。

舉行和平示威

根據《路透社》與組織犯罪與貪腐舉報計畫報導，數千名賽普勒斯國人20日無視集會遊行禁令，在首都尼古西亞街頭舉行和平示威，抗議賽國政府腐敗及防疫限制措施，民眾手持著鮮花和橫幅，從尼古西亞中央通道走向賽普勒斯的議會。這次的遊行活動是在警方上週對抗議進行暴力鎮壓後舉行。

賽普勒斯2月13日曾有一場小規模抗議，遭警方用水砲和催淚彈進行暴力鎮壓，有11人被捕，並導致數十位和平示威者受傷，備受外界批評。這個事件經賽國司法部長調查及承認，警方在控制場面方面，有部分不符比例的反應。

抗議政府腐敗

20日參與和平示威的民眾雖違反集會遊行禁令，但都有佩帶口罩，警方則在遠處觀察示威民眾，當天現場也有部署水砲，但與民眾保持一段距離，停在尼古西亞中世紀城牆內約2公里處，沒有爆發警民衝突。

報導指出，在應對新冠疫情大流行方面，賽普勒斯的表現好過許多國家，目前進出封鎖措施已實施近1年。然而，賽普勒斯政府先前推出透過投資入籍該國的「黃金護照」計畫，被揭發有貪腐現象，加劇民眾對政府的不滿。半島電視台去年曾揭露，賽國政府為有犯罪紀錄的外國投資者提供該國公民身分，但賽國政府之後突然取消計畫，並否認指控。

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西亞 集會遊行 護照

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