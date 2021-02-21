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人道救援進展慢 衣索比亞提格雷鬧飢荒

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
聯合國報告指出，衣索比亞提格雷地區正出現「非常嚴重的營養不良情況」。 (photo by UNICEF Ethiopia on flickr under CC2.0)
聯合國報告指出，衣索比亞提格雷地區正出現「非常嚴重的營養不良情況」。 (photo by UNICEF Ethiopia on flickr under CC2.0)

聯合國報告指出，衣索比亞提格雷地區正出現「非常嚴重的營養不良情況」，若未在2個月內進行改善，恐有上萬人餓死。儘管衣索比亞內戰已結束100多天，但因衣國政府的封城等措施，以及各地武裝組織橫行，阻礙人道救援工作者向提格雷地區提供協助。

封城阻礙人道救援

根據《半島電視台》報導，衣國總理阿比去年11月4日下令政府軍攻向北部提格雷人民解放陣線（TPLF）的營地，並在11月28日宣布勝利，讓TPLF從提格雷州首府默克萊和主要城鎮中撤出，但規模較小的戰鬥仍持續進行。由於衣國政府對北部地區實施封城和嚴密的通訊中斷措施，使救援機構對於人道危機訊息的獲取和評估變得極為困難。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）的報告也指出，實地救援的工作人員表示，「整個地區嚴重營養不良的狀況正在攀升。」聯合國19日發表的報告指出，雖未提及篩檢總數，但即使在可獲得人道救援的地區，仍有227名5歲以下孩童在篩檢中顯示嚴重營養不良；另外，對超過3500名兒童進行調查，發現109位兒童有嚴重的急性營養不良。

飢荒恐再惡化

根據《美聯社》報導，聯合國報告也表示，由於家庭每天被限制只能吃很少的食物，提格雷地區營養不良的情況預計會再惡化。衣索比亞紅十字會也在2月初警告，提格雷地區約600萬人口中的80%仍無法獲得人道救援，若當地人道救援無法獲得改善，在2個月後，恐有上萬人餓死。

據消息表示，自戰鬥開始以來，提格雷地區已有數千人死亡，數十萬人被迫遷離家園，約有6萬人逃往鄰國蘇丹。衣國政府19日表示，人道救援目前惠及提格雷地區約270萬人，而其中一項被外界認為最坦率的公開評論也承認，「在援助有需要的人們方面，仍存在重大延遲。」

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聯合國 衣索比亞 封城

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