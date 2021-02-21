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影／驚！聯合航空一架波音777客機引擎爆炸 碎片掉落民宅
美國聯合航空一架波音777客機自科羅拉多州丹佛機場起飛不久，就有一具引擎故障，機上乘客聽到大爆炸聲，引擎碎片一路掉到丹佛附近的住宅區，所幸飛機緊急折返丹佛降落，沒有造成人員傷亡。
載著231名乘客和10名機組人員的聯合航空328航班，於當地時間20日下午1時左右從丹佛起飛前往夏威夷檀香山，起飛不久因右邊引擎故障折返。
丹佛的布隆菲鎮（Broomfield）警方在社群媒體貼出照片，像是飛機引擎機殼的前半部掉落在一間民宅的花園。
美聯社報導，機上乘客德盧西亞（David Delucia）說，機長廣播時聽到大爆炸聲，機身劇烈晃動並出現火光，「我們失去高度，我以為我們要完了，我以為我們要掉下去了。」
德盧西亞和妻子連忙把裝有駕照的皮夾放到口袋裡，以便在墜機後可以讓搜救人員查出他們的身分。
地面目擊者也聽到爆炸聲，當地居民塔爾（Tyler Thal）表示，他和家人外出散步時，驚見一架大型民航客機異常地低空飛行。塔爾說，機身噴出濃煙並有些碎片掉了下來。
A passenger on United 328 took this video of flames shooting out from the engine. Some people told me they said prayers and held their loved ones' hands as they looked out the window. Flight was on its way to Hawaii from Denver. Glad everyone onboard is safe #9News pic.twitter.com/c8TNYlugU2— Marc Sallinger (@MarcSallinger) February 20, 2021
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