快訊

空汙釀禍？西濱車禍疑肇因能見度差 彭啟明：霧霾結合

影／濃霧中連環撞 他受傷倒車道剛爬起來 後車又輾上來　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／驚！聯合航空一架波音777客機引擎爆炸 碎片掉落民宅

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
美國聯合航空一架波音777客機自丹佛機場起飛不久，就有一具引擎故障，機上乘客聽到大爆炸聲，引擎碎片一路掉到丹佛附近的住宅區。美聯社
美國聯合航空一架波音777客機自丹佛機場起飛不久，就有一具引擎故障，機上乘客聽到大爆炸聲，引擎碎片一路掉到丹佛附近的住宅區。美聯社

美國聯合航空一架波音777客機自科羅拉多州丹佛機場起飛不久，就有一具引擎故障，機上乘客聽到大爆炸聲，引擎碎片一路掉到丹佛附近的住宅區，所幸飛機緊急折返丹佛降落，沒有造成人員傷亡。

載著231名乘客和10名機組人員的聯合航空328航班，於當地時間20日下午1時左右從丹佛起飛前往夏威夷檀香山，起飛不久因右邊引擎故障折返。

丹佛的布隆菲鎮（Broomfield）警方在社群媒體貼出照片，像是飛機引擎機殼的前半部掉落在一間民宅的花園。

美聯社報導，機上乘客德盧西亞（David Delucia）說，機長廣播時聽到大爆炸聲，機身劇烈晃動並出現火光，「我們失去高度，我以為我們要完了，我以為我們要掉下去了。」

德盧西亞和妻子連忙把裝有駕照的皮夾放到口袋裡，以便在墜機後可以讓搜救人員查出他們的身分。

地面目擊者也聽到爆炸聲，當地居民塔爾（Tyler Thal）表示，他和家人外出散步時，驚見一架大型民航客機異常地低空飛行。塔爾說，機身噴出濃煙並有些碎片掉了下來。

丹佛的布隆菲鎮警方在社群媒體貼出照片，像是飛機引擎機殼的前半部掉落在一間民宅的花園。法新社
丹佛的布隆菲鎮警方在社群媒體貼出照片，像是飛機引擎機殼的前半部掉落在一間民宅的花園。法新社
美國聯合航空一架波音777客機自丹佛機場起飛不久，就有一具引擎故障，機上乘客聽到大爆炸聲，引擎碎片一路掉到丹佛附近的住宅區。法新社
美國聯合航空一架波音777客機自丹佛機場起飛不久，就有一具引擎故障，機上乘客聽到大爆炸聲，引擎碎片一路掉到丹佛附近的住宅區。法新社

爆炸 波音

延伸閱讀

車子原本加95「改加98」會怎樣？ 網秒搖頭揭後果

台北分署追稅 450萬賣出遠航「不能飛」的飛機

追女友跟詐騙一樣《騙騙愛上你》

《騙騙愛上你》心疼為愛受苦的女孩們　泰劇女神平采娜氣噗噗

相關新聞

影／驚！聯合航空一架波音777客機引擎爆炸 碎片掉落民宅

美國聯合航空一架波音777客機自科羅拉多州丹佛機場起飛不久，就有一具引擎故障，機上乘客聽到大爆炸聲，引擎碎片一路掉到丹佛...

日本2國境離島消失？ 北海道領海範圍恐受影響

日本讀賣新聞獨家報導，日本超過480個「國境離島」，其中至少兩座島可能消失，由於離島也是領海畫設的基礎，這可能衝擊日本的...

中共2海警船今晨駛入釣魚台海域 逼近日本漁船

日本媒體報導，今晨兩艘中國海警的公務船再度入侵釣漁台列嶼的日本「領海」，並逼近在附近航行的日本漁船；日本海上保安廳的巡邏...

中海警船屢傳包夾日漁船 日媒：意圖釣魚台排除日漁船

日本媒體報導，今晨，兩艘中國海警的公務船再度入侵釣漁台列嶼的日本「領海」，共同逼近在附近航行的日本漁船。這非首例，沖繩媒...

緬甸軍警暴力鎮壓和平抗議 法國強烈譴責

緬甸軍警暴力鎮壓和平示威抗議民眾，造成至少2人死亡，法國外交部今天發表聲明，強烈譴責緬甸安全部隊的暴力行徑

緬甸軍方暴力鎮壓民眾 歐盟外交首長強烈譴責

緬甸安全部隊發射實彈造成2名示威抗議民眾喪命後，歐洲聯盟外交政策首長波瑞爾今天強烈譴責緬甸軍方暴力對付和平示威抗議民眾，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。