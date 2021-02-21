影／驚！聯合航空一架波音777客機引擎爆炸 碎片掉落民宅

美國聯合航空一架波音777客機自科羅拉多州丹佛機場起飛不久，就有一具引擎故障，機上乘客聽到大爆炸聲，引擎碎片一路掉到丹佛附近的住宅區，所幸飛機緊急折返丹佛降落，沒有造成人員傷亡。

載著231名乘客和10名機組人員的聯合航空328航班，於當地時間20日下午1時左右從丹佛起飛前往夏威夷檀香山，起飛不久因右邊引擎故障折返。

丹佛的布隆菲鎮（Broomfield）警方在社群媒體貼出照片，像是飛機引擎機殼的前半部掉落在一間民宅的花園。

美聯社報導，機上乘客德盧西亞（David Delucia）說，機長廣播時聽到大爆炸聲，機身劇烈晃動並出現火光，「我們失去高度，我以為我們要完了，我以為我們要掉下去了。」

德盧西亞和妻子連忙把裝有駕照的皮夾放到口袋裡，以便在墜機後可以讓搜救人員查出他們的身分。

地面目擊者也聽到爆炸聲，當地居民塔爾（Tyler Thal）表示，他和家人外出散步時，驚見一架大型民航客機異常地低空飛行。塔爾說，機身噴出濃煙並有些碎片掉了下來。 丹佛的布隆菲鎮警方在社群媒體貼出照片，像是飛機引擎機殼的前半部掉落在一間民宅的花園。法新社 美國聯合航空一架波音777客機自丹佛機場起飛不久，就有一具引擎故障，機上乘客聽到大爆炸聲，引擎碎片一路掉到丹佛附近的住宅區。法新社