聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本2國境離島消失？ 北海道領海範圍恐受影響
日本讀賣新聞獨家報導，日本超過480個「國境離島」，其中至少兩座島可能消失，由於離島也是領海畫設的基礎，這可能衝擊日本的領海範圍。日本政府正慎重的展開確認作業。
據報導，消失的兩座島分別是「節婦南小島」、「汐首岬南小島」，兩者面積都是一百數十平方公尺。節婦南小島距離北海道新冠町約220公尺，可能受2018年北海道地震地形變化影響沉入海中；汐首岬南小島與北海道函館市隔海100公尺，判斷可能是函館護岸工程，已將小島併入其中。
至去年底為止，日本全國有人、無人島共484座。由於國境離島是畫設領海、專屬經濟海域的基準，為確保海洋權益與國土保全，日本從2017年開始進行國境離島的國有財產化、並賦與名稱。但發現不只一座島嶼雖然記載在國土地理院製作地圖上，但衛星照片上卻無法確認其存在。
報導指出，據日本政府人士透露，至去年底為止，還有8座島無法確認其存在。除了節婦南小島、汐首岬南小島，鄂霍次克海「Esanbe 鼻北小島」也可能受到海浪、流冰侵襲而消失。其餘5座島嶼在國土地理院地圖上記載的位置上沒有找到島嶼，但在周邊有島影，可能實際位置和記載不一致。海上保安廳、國土地理院等相關單位將展開調查，包括前往當地確認，並修正地圖。
由於離島要隨時掌握狀況不易，日本政府擬將離島資訊數位化，來強化管理體制。且為了避免離島遭外資收購，國會擬在本會期提出相關新法，強化國境離島的土地買賣限制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言