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中海警船屢傳包夾日漁船 日媒：意圖釣魚台排除日漁船

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
釣魚台列嶼空照圖。路透
釣魚台列嶼空照圖。路透

日本媒體報導，今晨，兩艘中國海警的公務船再度入侵釣漁台列嶼的日本「領海」，共同逼近在附近航行的日本漁船。這非首例，沖繩媒體八重山日報指出，至20日為止，中共海警船威逼日本漁船至少有5起。八重山日報分析，海警船將日本漁船從釣漁台列嶼海域「排除」的意圖已十分清楚。

報導指出，雖然現階段為止尚未掌握到中共海警船使用武器，但已確認海警船搭載機關砲等裝備。

八重山日報指出，15日，日本漁船「鶴丸」抵達釣魚台列嶼海域時，兩艘中共海警船已在該海域，且一路緊追「鶴丸」長達26小時；同一時間，在釣魚台列嶼也有另一艘漁船遭到兩艘中共海警船鎖定緊追。中共公務船只要在釣魚台周邊發現日本漁船，就會立刻展開緊迫盯人戰術，加以威壓，態度積極，要將日本漁船逼出該海域。

報導指出，中國外交部長王毅去年11月訪問日本時曾提到，「假漁船」屢次出現在敏感水域，把這類船隻拒之門外非常重要；並向日方提議，除日、中兩國公務船外，其他船隻均不得進入釣魚台海域。王毅的發言意味由中日共管釣魚台海域，但立即遭日本政府拒絕。現在日本海警船排除日本漁船的行動，顯然與王毅的發言一致。

報導並指出，這個月以來遭到中共公務船包夾的日本漁船分別從日本沖繩縣石垣島、宮古島出海，都是隸屬於當地漁協的漁船。由於前往釣島周圍捕魚，燃料成本高，且在天氣惡劣的情況下沒有避難的港口，因此前往捕魚的漁民數量並不多。但也有以釣島海域為主要營生的業者仍積極前往捕魚。

報導指出，另一方面，日本水産廳不允許沒有實際從事漁業的人前往釣魚台海域，連記者也不能上船同往。中方所稱「假漁船」的言論，是一種宣傳工作，目的是為了將少數在釣島捕魚的漁民貼上「社運分子」的形象。

日本 中共 釣魚台

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