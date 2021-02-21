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中共2海警船今晨駛入釣魚台海域 逼近日本漁船

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
釣魚台群島空照圖。路透
釣魚台群島空照圖。路透

日本媒體報導，今晨兩艘中國海警的公務船再度入侵釣漁台列嶼的日本「領海」，並逼近在附近航行的日本漁船；日本海上保安廳的巡邏船部署在周邊，確保漁船的安全，並不斷要求中共海警離開。

朝日新聞、NHK等報導，報導引述第11管區海上保安本部說法，四艘中共海警船在日本領海相鄰的毗鄰水域航行，其中兩艘日本時間今晨5時（台北時間4時）左右，入侵沖繩縣石垣市的釣漁台列嶼久場島海域「領海」。另外兩艘則持續在毗鄰水域航行，其中一艘疑似搭載機關槍。

兩艘中方公務船今晨5時左右在久場島東南東21公里、東南19公里處航行，並接近日本漁船。該艘漁船9.7噸，船上共三人，為此，海上保安本部在周邊部署了巡邏船，以確保漁船安全。中共海警船日前也曾不只一次採取兩艘公務船包夾逼近日本漁船，雖未有衝突，但被解讀是在威逼日本漁船不得在海域作業。

共同社分析，中共海警法在本月上路，授權海警局可以對外國船舶使用武器，可能造成釣魚台海域在內東海局勢變得不穩定，中方姿態讓憂慮擴散。日本防衛省和自衛隊近年來反覆針對可能狀況進行演訓，並強化西南諸島的部隊部署，力圖形成多邊包圍網。但日方同時也為避免事態激化，將招致軍事衝突，強調不會做出無謂地互相加劇緊張的行動，態度謹慎。

中共海警船今年已九度入侵釣魚台列嶼的「領海」，上一次是發生在本月20日。沖繩媒體八重山日報報導，20日上午10時16分左右，中國海警船「海警1103」、「海警2203」入侵日本「領海」，「海警2203」也疑似搭載了機關砲。

日本 中共 釣魚台

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