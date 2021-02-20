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少女臉書貼文預言自己將被謀殺？警方疑真兇故佈疑陣

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
巴西亞17歲少女卡瓦略上在臉書發文，她欠當地毒販3千雷亞爾（折合約15000台幣），將因此遭遇不測，「我在此向大家說再見。我很快會死」。結果事情發展跟她的貼文幾乎一模一樣。畫面翻攝：The Sun
巴西亞17歲少女卡瓦略上在臉書發文，她欠當地毒販3千雷亞爾（折合約15000台幣），將因此遭遇不測，「我在此向大家說再見。我很快會死」。結果事情發展跟她的貼文幾乎一模一樣。畫面翻攝：The Sun

英國太陽報19日報導，巴西一名少女日前在臉書貼文，預言自己將被人槍殺，還指名道姓說出兇手的身分，更說「他們將告知位置，讓我的遺體能被找到」。儘管事情發展跟她的貼文幾乎一模一樣，但警方懷疑整起事件其實是兇手故佈疑陣。

此事發在巴西亞瑪遜州的伊塔皮蘭加（Itapiranga），17歲少女卡瓦略（Cristiane Carvalho Guimaraes）在臉書發文表示，她欠當地毒販3千雷亞爾（折合約15000台幣），將因此遭遇不測，「我在此向大家說再見。我很快會死」。

警方12日就掌握卡瓦略失蹤，隔日根據她的臉書簡介欄位貼出的地點尋獲遺體。儘管死因尚未公布，也還沒確定她是否確實被槍殺，但上臉書貼出遺體位置明顯是兇手所為，署名「CV」則指向知名犯罪幫派「紅色命令」（Comando Vermelho）。

根據報導，調查人員相信「紅色命令」與卡瓦略之死可能其實完全無關，而是兇手試圖誤導調查方向，就連預言死亡的貼文可能也是出自真兇的手筆。「紅色命令」成員則對組織被拖下水，還遭警方盯上感到相當不滿，打算親自動手找出卡瓦略臉書貼文指名的嫌犯，更因此殺害嫌犯的親屬。

警方目前推斷全案與毒品債務無關，而是針對女性的仇恨犯罪，正持續調查當中。

巴西亞17歲少女卡瓦略上在臉書發文，預言自己將遭遇不測。警方目前懷疑整起事件是兇手故佈疑陣，全案則是一樁針對女性的仇恨犯罪。畫面翻攝：The Sun
巴西亞17歲少女卡瓦略上在臉書發文，預言自己將遭遇不測。警方目前懷疑整起事件是兇手故佈疑陣，全案則是一樁針對女性的仇恨犯罪。畫面翻攝：The Sun

巴西 毒品 幫派

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