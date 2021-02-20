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反對中共據海警法威脅海上鄰國 美重申龐培歐南海立場

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
中國大陸本月底實施的「海警法」，授權海警船可以對外國動用武力。圖為福建省海警總隊與福建省海洋與漁業執法總隊早前舉行海上聯合執法。新華社
中國大陸本月底實施的「海警法」，授權海警船可以對外國動用武力。圖為福建省海警總隊與福建省海洋與漁業執法總隊早前舉行海上聯合執法。新華社

美國國務院發言人普萊斯19日在電話記者會表示，關切中國大陸上月通過的海警法，「其法律條文包括授權海警摧毀他國經濟結構、動武捍衛中國爭議海域等，強烈暗示可據此威脅中國的海上鄰國」；美國重申去年7月反對中方聲索南海主權的主張，呼籲中方避免動武，美國會堅定履行對菲律賓與日本的承諾。

這次拜登政府任內首度明確表態，延續川普政府對南海的主張，並提到美國堅定履行對日本與菲律賓的承諾。

普萊斯在記者會上主動提及對本月起生效的「中華人民共和國海警法」之立場，他說，美國加入菲律賓、越南、印尼、日本與其他國家，一起關切海警法實施，該法可能會擴大正在進行的領土與海上爭端。

普萊斯表示，美方特別關注其中包含中國海警隊在內潛在動武的法律條文，用以投入中國大陸目前在東海與南海海域的領土與海事爭端。

「其法律條文包括授權海警摧毀他國經濟結構、動武捍衛中國爭議海域等，強烈暗示可據此威脅中國的海上鄰國。」普萊斯表示。

普萊斯說，提醒中國大陸及在南海行動的所有部隊，展現專業精神與克制；「我們進一步關切中國大陸會援引新的海警法，堅持其在南海的非法海事主張。」

普萊斯表示，中國大陸在南海的相關主張已在2016年的國際仲裁被徹底否決，美國重申去年7月13日對南海海上主張的立場。

當2016年國際仲裁出爐後，時任歐巴馬政府呼籲各國節制，避免衝突升溫，國務院提出3項凍結行動建議，包括停止設立新的前哨站、停止在島礁上進行工事，與停止在爭議地區針對他方經濟活動的單邊行動。

前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)去年7月13日首度公開表示美國反對中國大陸的立場，指北京聲稱在南海擁有大部分離岸資源均不合法，為控制海上資源所實施的霸凌行動也不合法，「世界不允許北京將南海視為其海上帝國」。

這是美國罕見直接挑戰中國大陸控制南海意圖。

龐培歐說，大陸未能為其南海「九段線」主張提出清楚法律依據，美國認為南海美濟礁與仁愛礁屬於菲律賓主權與管轄範圍，美國也反對大陸主張越南外海萬安灘、馬來西亞外海曾母暗沙等地權利。

美國近日派出軍艦航經南海，藉由挑戰中國大陸、越南和台灣對於「無害通過」的限制，來捍衛國際法中承認的海上航行自由權；普萊斯在海警法實施之際，表達國務院的南海政策立場。

普萊斯表示，敦促中國大陸遵守聯合國憲章義務，避免威脅或動用武力，確保其海權主張符合1982年聯合國海洋法公約規範。

此外，普萊斯也說，美國關切緬甸首都奈比都（Nay Pyi Taw）發生示威者遭警方槍擊身亡事件，譴責任何施加在緬甸人民身上的暴力行為，再次呼籲緬甸軍人不要對示威者施暴；美國將持續透過外交努力，敦促國際社會採取集體行動應對此事。

南海 菲律賓

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