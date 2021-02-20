反對中共據海警法威脅海上鄰國 美重申龐培歐南海立場

美國國務院發言人普萊斯19日在電話記者會表示，關切中國大陸上月通過的海警法，「其法律條文包括授權海警摧毀他國經濟結構、動武捍衛中國爭議海域等，強烈暗示可據此威脅中國的海上鄰國」；美國重申去年7月反對中方聲索南海主權的主張，呼籲中方避免動武，美國會堅定履行對菲律賓與日本的承諾。

這次拜登政府任內首度明確表態，延續川普政府對南海的主張，並提到美國堅定履行對日本與菲律賓的承諾。

普萊斯在記者會上主動提及對本月起生效的「中華人民共和國海警法」之立場，他說，美國加入菲律賓、越南、印尼、日本與其他國家，一起關切海警法實施，該法可能會擴大正在進行的領土與海上爭端。

普萊斯表示，美方特別關注其中包含中國海警隊在內潛在動武的法律條文，用以投入中國大陸目前在東海與南海海域的領土與海事爭端。

「其法律條文包括授權海警摧毀他國經濟結構、動武捍衛中國爭議海域等，強烈暗示可據此威脅中國的海上鄰國。」普萊斯表示。

普萊斯說，提醒中國大陸及在南海行動的所有部隊，展現專業精神與克制；「我們進一步關切中國大陸會援引新的海警法，堅持其在南海的非法海事主張。」

普萊斯表示，中國大陸在南海的相關主張已在2016年的國際仲裁被徹底否決，美國重申去年7月13日對南海海上主張的立場。

當2016年國際仲裁出爐後，時任歐巴馬政府呼籲各國節制，避免衝突升溫，國務院提出3項凍結行動建議，包括停止設立新的前哨站、停止在島礁上進行工事，與停止在爭議地區針對他方經濟活動的單邊行動。

前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)去年7月13日首度公開表示美國反對中國大陸的立場，指北京聲稱在南海擁有大部分離岸資源均不合法，為控制海上資源所實施的霸凌行動也不合法，「世界不允許北京將南海視為其海上帝國」。

這是美國罕見直接挑戰中國大陸控制南海意圖。

龐培歐說，大陸未能為其南海「九段線」主張提出清楚法律依據，美國認為南海美濟礁與仁愛礁屬於菲律賓主權與管轄範圍，美國也反對大陸主張越南外海萬安灘、馬來西亞外海曾母暗沙等地權利。

美國近日派出軍艦航經南海，藉由挑戰中國大陸、越南和台灣對於「無害通過」的限制，來捍衛國際法中承認的海上航行自由權；普萊斯在海警法實施之際，表達國務院的南海政策立場。

普萊斯表示，敦促中國大陸遵守聯合國憲章義務，避免威脅或動用武力，確保其海權主張符合1982年聯合國海洋法公約規範。

此外，普萊斯也說，美國關切緬甸首都奈比都（Nay Pyi Taw）發生示威者遭警方槍擊身亡事件，譴責任何施加在緬甸人民身上的暴力行為，再次呼籲緬甸軍人不要對示威者施暴；美國將持續透過外交努力，敦促國際社會採取集體行動應對此事。