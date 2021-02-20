杜拜公主疑遭囚禁 聯合國要求阿聯證明「她還活著」

英國廣播公司（BBC）日前公布一段杜拜公主拉蒂法（Sheikha Latifa）秘密拍攝的影片，自曝2018年逃亡未果後就慘遭軟禁。對此，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）19日表示，已要求阿拉伯聯合大公國證明拉蒂法還活著。

英國衛報報導，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）19日表示，鑑於本周釋出的嚇人影片，聯合國已對該事件表達關切，並要求杜拜提供更多有關當前狀況的資訊和說明，「我們要求（阿聯）提供（拉蒂法）仍健在的證據」。

BBC的新聞調查節目廣角鏡（Panorama）16日播出一段影片，杜拜領導人穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum）的女兒之一拉蒂法現身表示，她因為試圖逃離阿聯失敗，如今受困在一棟改裝成監獄的別墅內，形同人質。

針對有關報導，阿聯駐倫敦大使館19日發布聲明說，媒體報導未反映真實情況，公主在家中接受家人和專業醫療人員的照顧，拉蒂法的情況正在好轉，希望她能在適當時機重返公共生活。