日本買房怕周邊環境太吵？「道路族地圖」讓你查！

日本有一個名為「道路族地圖」網站，可供民眾查詢住處附近是否有吵鬧小孩、聊八卦的三姑六婆與其他「惱人」民眾出沒，近日挨轟助長「不寬容」，更成為心懷不滿的居民匿名抨擊鄰居的管道。

朝日新聞報導，「道路族」是日本網路詞彙，專指在街道大聲喧嘩與妨礙安寧的大人小孩。2016年開站的「道路族地圖」就讓居民線上投稿，具體描述他們的觀察結果。

報導列出幾種舉報貼文，像是「小朋友玩球吵死人，家長聚在一起好幾個小時談八卦」、「小學生繼續玩耍嬉鬧，沒想到他們對附近居民造成的困擾」與「嬰兒早上7點過後沒多久就開始哭」等。

「道路族地圖」目前已登錄6千多個特定熱點，創辦者與管理員是一位40多歲的線上系統開發人員，聲稱自己曾被吵鬧的小孩害到沒辦法在家工作，因此想到可開發一個網站，讓人們找到更安靜的搬家地點，「我相信道路族問題部分出自鄰居騷擾…隨著時代變遷，我想協助消滅這個問題」。

雖然部分使用者讚揚「道路族地圖」標示清楚，有助育有小孩的父母挑選購屋地點，卻也有學者批評貼文讓用戶可能感到同仇敵愾，進而助長「不寬容」，更有民眾對所在街道被登錄感到莫名其妙。東京一間育幼機構工作人員就指出，「道路族地圖」登載時段正好是小朋友進行戶外活動或散步，「我們成立5年多了，沒有人抱怨啊」。