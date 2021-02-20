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日本買房怕周邊環境太吵？「道路族地圖」讓你查！
日本有一個名為「道路族地圖」網站，可供民眾查詢住處附近是否有吵鬧小孩、聊八卦的三姑六婆與其他「惱人」民眾出沒，近日挨轟助長「不寬容」，更成為心懷不滿的居民匿名抨擊鄰居的管道。
朝日新聞報導，「道路族」是日本網路詞彙，專指在街道大聲喧嘩與妨礙安寧的大人小孩。2016年開站的「道路族地圖」就讓居民線上投稿，具體描述他們的觀察結果。
報導列出幾種舉報貼文，像是「小朋友玩球吵死人，家長聚在一起好幾個小時談八卦」、「小學生繼續玩耍嬉鬧，沒想到他們對附近居民造成的困擾」與「嬰兒早上7點過後沒多久就開始哭」等。
「道路族地圖」目前已登錄6千多個特定熱點，創辦者與管理員是一位40多歲的線上系統開發人員，聲稱自己曾被吵鬧的小孩害到沒辦法在家工作，因此想到可開發一個網站，讓人們找到更安靜的搬家地點，「我相信道路族問題部分出自鄰居騷擾…隨著時代變遷，我想協助消滅這個問題」。
雖然部分使用者讚揚「道路族地圖」標示清楚，有助育有小孩的父母挑選購屋地點，卻也有學者批評貼文讓用戶可能感到同仇敵愾，進而助長「不寬容」，更有民眾對所在街道被登錄感到莫名其妙。東京一間育幼機構工作人員就指出，「道路族地圖」登載時段正好是小朋友進行戶外活動或散步，「我們成立5年多了，沒有人抱怨啊」。
管理員表示，他會刪除匿名投稿的個人資訊與中傷內容，也不會刊登可能引發犯罪的貼文，有問題或被刪除的訊息占比約1成。此外，他還收到100條左右的訊息，稱左鄰右舍已經解決爭議，因此申請撤回訊息。管理員指出，他知道有人覺得「道路族地圖」讓他們曝光，但事實就是「許多人不斷受到噪音與其他問題困擾」。
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