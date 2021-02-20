Uber敗訴 英國最高法院判定司機是雇員

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
ADCU工會（App Drivers and Couriers Union）的Uber司機19日為英國最高法院的判決歡呼。 美聯社
ADCU工會（App Drivers and Couriers Union）的Uber司機19日為英國最高法院的判決歡呼。 美聯社

英國最高法院判決，Uber駕駛人員應列為勞工，而非獨立承包人，得享最低工資、帶薪假、休息時間等勞工權益；這項具有指標性的判決將衝擊英國零工經濟。

英國最高法院19日一致支持下級法院的判決，即給予25名Uber司機在英國的就業身分。Uber此前對這些裁決提起上訴，堅稱叫車與送餐服務的司機為獨立承包商，不享有員工權利。Uber 19日開盤股價下跌0.4%。

儘管19日的判決僅直接適用於此次案件的前Uber勞工團體，但勞團人士指出，這將為其他在英國從事零工經濟的勞工制定先例。彭博報導，這份裁決將對英國零工經濟造成顯著影響，許多企業在疫情期間仰賴這類勞工維持營運，透過他們向居家避疫的消費者提供外送服務。

這項判決也讓Uber在英國耗時五年的訴訟之路告終。Uber在聲明中表示，這次判決僅適用於最初提起告訴的少數司機，不過將會展開全國性的協商，「這個過程將尋求所有司機的意見，幫助我們打造彈性工作的願景」。

倫敦是Uber最大且獲利最高的市場之一，註冊車主有4.5萬名，活躍用戶有350萬人。代表司機的Leigh Day律師Nigel Mackay表示，數萬名Uber司機如今能主張被歸類為雇員的權益；Leigh Day將為上千名Uber司機爭取薪資，平均每人將獲得1.2萬英鎊（1.67萬美元）。

Uber 英國

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