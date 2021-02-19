G7與慕尼黑安全會議：美歐關係新起點

對於拜登而言，幾乎沒有比慕尼黑安全會議更適合的場合，讓他作為美國總統向歐洲盟友就跨大西洋關係發表首次演說。拜登是慕尼黑安全會議的常客。40多年前他以特拉華州參議員的身份首次在專家會議中亮相，在擔任歐巴馬副手期間也多次與會。而本周五是他最重要的一次登台。他所肩負的任務並不簡單，必須修復在川普任內受到重創的歐美關係。

在2019年的慕尼黑安全會議上，拜登就已與川普的政策做切割，形容川普的部分施政「令人尷尬」，並稱北約是「全球史上最重要的軍事同盟」。拜登當年在慕尼黑安全會議上承諾，只要川普一下台，美國就會回來。

「美國將延續強硬對華路線」

如今川普已經走人。拜登在二月初第一次發表外交政策演說時就宣布：「美國回來了。」現在，拜登可以親自向歐盟盟友們公布這一消息。白宮已經透露，拜登將在慕尼黑安全會議上就「跨大西洋關係的重要性」發表演說。

跨大西洋關係在川普執政時期陷入低谷。川普退出了多項國際協議，施行美國優先政策，疏遠盟友甚至威脅退出北約。拜登則從根本改變路線，修正川普的「美國優先」策略並與北約等聯盟再次展開國際合作。他希望與歐洲等盟友建立關系，修補並重新獲得失去的信任。此外，拜登還希望與盟友緊密合作，攜手對抗俄羅斯和中國。

慕尼黑安全會議主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）認為，在拜登的領導下，美國的對華政策不會發生重大變化。他周五在接受德國廣播電台採訪時指出：「我們不能期望美國現在會對中國採取親近路線。」他指出，美國參眾兩院不分黨派長期以來皆支持強硬對華路線。

伊辛格預測，中國、俄羅斯和北約議題「將在跨大西洋議程中佔據優先地位」。而這名安全專家也認為，在氣候保護或創新及技術等領域上，有迫切與中國合作的必要性。

期盼歐美關系新起點

歐洲國家對拜登執政後發表的言論反應良好。在拜登勝選後，柏林便迫不及待期盼跨大西洋關係能有新起點。德國總理梅克爾在拜登發表第一次外交政策演說後認為，「很好的消息，美國將在外交上回歸並展開強力行動」。

對歐洲國家而言，重要的是拜登對聯合國氣候協議等國際協議的認可，以及與世界衛生組織等國際機構的合作意願。另一方面，雖然拜登現在尚未對盟國提出要求，但這個時刻總會到來，或許在慕尼黑安全會議上他就會做出表示。伊辛格指出，拜登將會期望歐洲在安全政策重要領域上為其減輕負擔，首先就是軍事責任的分攤。

在此議題上，對德國政府而言並非易事。德國雖然大幅提升軍費，但仍與北約設定的國民生產總值2%的目標相去甚遠。更困難的問題還有雙方針對天然氣管線北溪二號的意見分歧。拜登曾對北溪二號做出強烈批評，並稱這是「對歐洲不利的交易」。美國指責德國的做法將讓歐洲過度依賴俄羅斯的能源供應，並且對北溪項目實施制裁。德國如今希望與美國新政府進行協商。盡管協商不易，但至少比在川普時期被拒之門外要好上許多。

在慕尼黑安全會議召開前，七國集團（G7）首腦將先舉行視屏會議，與會成員包括德國、美國、日本、法國、英國、加拿大與義大利。這是拜登上任後參加的第一場國際峰會。英國是今年G7的輪值主席國。英國首相強生希望G7能更強有力地對抗中國、俄羅斯、沙特阿拉伯等制度性競爭對手，並已邀請印度、澳洲和韓國參與預定在6月在英國康沃爾舉行的G7峰會。

拜登也有類似的構想。他在競選時宣布，入住白宮的第一年將召開一個「全球民主峰會」，應對民主國家共同價值觀面臨的威脅。但目前美方未公布任何相關細節。

張筠青/達揚（德新社、法新社）

©2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】