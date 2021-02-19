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不是真的！柬埔寨否認會進行中國式互聯網管控

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柬埔寨郵電部（MPTC）發布了新聲明稱：「關於建立互聯網防火牆的指控是毫無根據的，有政治動機的，是不真實的，與法令所述的目標相矛盾的。」圖／德國之聲中文網
柬埔寨郵電部（MPTC）發布了新聲明稱：「關於建立互聯網防火牆的指控是毫無根據的，有政治動機的，是不真實的，與法令所述的目標相矛盾的。」圖／德國之聲中文網

柬埔寨郵電部（MPTC）發布了新聲明稱：「關於建立互聯網防火牆的指控是毫無根據的，有政治動機的，是不真實的，與法令所述的目標相矛盾的。」聲明還補充說，郵電部想要重申的是「法令中沒有任何條款授權收集消費者數據和對言論自由的限制」。

在此之前，該國頒布了一項法令，要求互聯網服務提供商在一年時間內將其服務連接到國家互聯網門戶。

批評人士表示，長期領導柬埔寨的洪森可能會利用法律復制中國嚴格的互聯網管控，封鎖包括Twitter、Facebook和YouTube在內的西方媒體，並審查可能顛覆執政黨的內容。

柬埔寨政府在聲明中說，這項新法是在咨詢了專家和私人電信運營商後通過的。

洪森政府正面臨著國際社會對其鎮壓的批評。柬埔寨公民社會和政治反對派都遭到打壓，洪森政黨壟斷權力，眾多反對派被判入獄中。

文木 / 達揚（路透社）

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