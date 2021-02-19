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加拿大跟進澳洲 要求臉書為新聞付費且誓不退讓

中央社 / 渥太華18日綜合外電報導
加拿大今天宣布，將要求臉書（Facebook）為新聞內容付費。加國在與科技巨擘的這個角力中爭取盟友，並矢言即使臉書如同對澳洲一般地關閉新聞服務，加國也不會退讓。 歐新社
加拿大今天宣布，將要求臉書（Facebook）為新聞內容付費。加國在與科技巨擘的這個角力中爭取盟友，並矢言即使臉書如同對澳洲一般地關閉新聞服務，加國也不會退讓。 歐新社

加拿大今天宣布，將要求臉書Facebook）為新聞內容付費。加國在與科技巨擘的這個角力中爭取盟友，並矢言即使臉書如同對澳洲一般地關閉新聞服務，加國也不會退讓。

路透社報導，臉書已阻擋所有澳洲用戶在其平台閱讀新聞，因澳洲審議中的法案要求臉書和谷歌（Google）在使用新聞連結時，必須向澳洲媒體發行單位支付費用。

加拿大文化遺產部部長吉伯特（StevenGuilbeault）譴責臉書做法，並表示，這種做法不會嚇退加拿大。吉伯特負責起草與澳洲類似的法案，預定在未來數月間公布。

他對記者說：「加拿大處在這種角力的最前線…我們確實是全球率先這麼做的國家之一。」

加拿大媒體業者去年警告，政府若不採取行動，可能導致市場失靈。他們說，仿效澳洲的做法將使媒體發行單位每年獲得6.2億加幣收益；若不採取行動，加拿大總計3100名平面媒體從業人員中，將有700人失業。

吉伯特說，加拿大可採用澳洲模式，要求臉書和Google與新聞媒體達成付費協議，或通過強制性仲裁來商定價格。

他表示，另一個選項就是循法國的例子，要求大型科技平台和媒體發行單位展開談判，以支付使用新聞內容的報酬。

另一方面，澳洲財政部長佛萊登柏格（JoshFrydenberg）今天表示，他已告知臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），澳洲仍將實施要求平台為新聞內容付費的法律。

佛萊登柏格在推特（Twitter）發文說，雙方會在週末繼續針對這個問題進行商談。

分析師指出，儘管臉書在創立之初並非新聞機構，卻已成為世界各地許多人的重要資訊來源，對年輕的網路用戶來說尤其如此，至於傳統媒體已在式微中。

專門研究社群媒體的密西根州立大學（MichiganState University）教授索爾森（Kjerstin Thorson）說：「這鮮明地提醒大家去注意臉書的力量。」

他指出，臉書的因應做法可能使用戶無法獲得「高品質的資訊」，但「無法去除民眾了解時事的願望，這會讓有害資訊和謠言四處流傳」。

澳洲 加拿大 臉書 Facebook

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