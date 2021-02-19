緬甸女示威者頭部中彈死亡 成為民主抗爭首位犧牲者
緬甸軍方1日奪權後，各地民眾多日上街示威抗議。英媒19日報導，頭部受到重創的女性示威者妙兌兌凱（Mya Thwe Thwe Khaing，暫譯）已被醫院宣告死亡，成為反政變示威的第一位犧牲者。
BBC報導，妙兌兌凱9日上街抗議時，遇到警方動用噴水車、橡膠子彈與實彈驅散群眾，她的頭部疑似遭到實彈擊中，被送往首都奈比多的一間醫院，隨後就接上維生系統，院方於19日11時證實她的死訊。
一位醫師向法新社透露，該院加護病房收治妙兌兌凱後，醫護人員就受到龐大的壓力，「我們會尋求正義，繼續前進」。
據指妙兌兌凱中槍2日後才滿20歲，治喪委員會一位成員告訴BBC緬語服務，目前已處理她的喪事，將透露更多細節。她的兄長向路透表示，他感到傷心，但「無話可說」。
當局指出，他們會調查整起事件。
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