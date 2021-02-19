緬甸出現首位示威者死亡！抗議女子頭部中彈不治身亡

美聯社報導，緬甸警方9日動武驅散示威者，19歲女子Mya Thwet Thwet Khine遭實彈擊中頭部命危。家屬19日證實她已在早上11時5分不治身亡，Mya Thwet Thwet Khine成為1日政變以來首例證實身亡的示威者。

Mya Thwet Thwet Khine在9日參加首都奈比多示威，影片顯示她當時躲避水砲，一顆子彈打穿她戴的安全帽，Mya Thwet Thwet Khine應聲倒地。

Mya Thwet Thwet Khine的兄弟Ye Htut Aung向美聯社證實，她已在19日早上11時5分不治身亡。

軍政府發言人在本周記者會並未否認女子是遭安全部隊擊中，但表示她是當時向警方丟石頭群眾的其中一員，這起案件尚在調查。

示威者已經開始大喊Mya Thwet Thwet Khine是英雄，並在本周稍早示威期間紀念她。

【中央社／仰光19日綜合外電報導】

緬甸首都奈比多（Naypyidaw）一名剛滿20歲的女性在上週的反政變抗議活動期間頭部中彈；收治她的醫院今天表示，這名女性已經死亡。她是這波反政變運動迄今首名已知死者。

緬甸軍方本月1日拘捕文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）、奪取政權後，這名叫做苗兌兌凱（Mya Thwate Thwate Khaing）的女子9日參與奈比多的大規模反政變抗議。

當天維安部隊朝抗議者發射橡膠子彈，場面轉趨暴力。但醫師隨後告訴法新社，至少有兩人被實彈擊中，身受重傷。

美聯社報導，有槍擊影片顯示，苗兌兌凱在躲避水砲攻擊時突然倒地，她戴著的機車安全帽遭一枚子彈射穿。

一名醫院人員今天證實苗兌兌凱於上午11時死亡，還說下午3時將由一個委員會勘驗遺體，因為「這是一起不正義的案件」。

這名醫師表示：「我們會記錄（死因），並送一份副本給有關當局。我們將追求正義並繼續前進。」

他還說，自從苗兌兌凱入住加護病房後，醫院同僚面臨龐大壓力，有些人已因壓力太大而離職。

根據路透社，苗兌兌凱的兄弟耶塔翁（Ye HtutAung）透過電話說：「我真的很傷心，我無話可說。」

從軍方發言人轉任新聞部副部長的紹敏通（ZawMin Tun）本週證實苗兌兌凱中彈；他表示，當局會繼續調查此案。

苗兌兌凱遭槍擊後，成為示威群眾反抗的象徵。抗議者在示威時舉著印有她肖像的布條，要求實現正義。