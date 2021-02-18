愛沙尼亞情報部門：「北京有一個明確的目標」

愛沙尼亞對外情報局上周（2月12日）發布的年度報告中稱，全球對中國技術的依賴性正在增加，這對世界其他地區「構成重大安全威脅」。

報告列舉了中國已經或者即將在全球發揮關鍵作用的技術：新一代5G移動網路、先進的衛星導航技術、雲服務和人工智能。報告稱，中國「領導層有一個明確的目標，就是讓世界依賴中國技術」。

該機構警告愛沙尼亞領導層，讓本國「納入中國自主的技術生態系統，將會讓愛沙尼亞變得脆弱並依賴中國」。作為北約和歐盟成員國，愛沙尼亞此前以安全問題為由，禁止中國華為公司向本國政府機構提供技術和設備。

報告還指出，北京通過經濟槓桿、監視海外中國公民和包括傳播不實消息在內的宣傳手法，擴大在西方的增加影響的可能性。

報告認為，「實施中國的外交政策原則，或者建立一個所謂『命運共同體』，將導致一個由北京主導的被靜音的世界。面對與西方日益加大的對抗，中國的主要目標是在美國和歐洲之間製造分歧。」

愛沙尼亞對外情報局負責人馬蘭（Mikk Marran）在報告的引言中稱，中國的活動「每一年都引發新的安全議題」。此外中國與俄羅斯之間的合作日益密切，而這一合作關系中，「北京更多時候是佔據主導地位的一方」。

中國使館要求改寫

據愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，中國駐愛沙尼亞大使館2月14日發表聲明，對報告中涉及中國的部分表示「強烈反對」，說該內容充滿「無知、偏見和冷戰思維」。

「不管中國與愛沙尼亞之間正在發展的關係前景如何，它通過無中生有的故事、歪曲的事實或惡意攻擊，把中國描述成一個具有威脅的國家。這既不專業，也不負責任」，這份英語聲明說。

中方要求修改這份報告，但被愛沙尼亞外交部拒絕。報道援引愛沙尼亞外交部長烏爾瑪斯．雷因薩魯（Urmas Reinsalu）的話說，「外國情報局的評估是基於他們自己的專業知識而做出的一個安全評估。當然，這並不意味著我們不會從兩國的共同安全和國家安全的角度來發展同中國的雙邊合作。」

上周舉行的中國-中東歐國家的17 + 1領導人視頻峰會上，愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞三個波羅的海沿岸國家只派出了部長級代表參加。

愛沙尼亞長期以來將鄰國俄羅斯視為主要的安全威脅。但近年來對中國在歐洲勢力括展的擔心不斷加大。

俄羅斯將「趁新冠危機削弱西方」

情報部門的年度報告也以相當大的篇幅關注俄羅斯，認為目前新冠疫情削弱西方國家的團結，這有利於莫斯科在國際事務中扮演更重要的角色，從而導致「西方在全球舞台上的影響力下降」。

報告認為俄羅斯將在2021年繼續從事擴大影響力的行動，以制造和加深西方社會內部和國家之間的分歧，其中包括歐盟國家。

該報告說，俄羅斯的行動很可能包括試圖詆毀西方生產的新冠疫苗，一方面為自己的疫苗在世界上贏得市場，另一方面也是為了實現自己的戰略野心，顯示俄國是第一個提供新冠疫情解決方案的強國。

張平 、葉宣/ 達揚（美聯社、法新社等）

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