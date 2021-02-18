國際公共廣播電視服務機構 譴責BBC在中國大陸遭禁

澳洲廣播公司（ABC）、英國廣播公司（BBC）、加拿大廣播公司（CBC/Radio-Canada）、德國之聲（DW）、法國世界媒體集團（France Médias Monde）以及美國國際媒體署（the United States Agency for Global Media）等國際知名媒體機構的負責人聯合表達對於BBC新聞台在中國遭禁一事的擔憂。受到中國禁令的影響，香港公共廣播機構香港電台也宣布不再轉播BBC世界新聞頻道節目和廣東話節目BBC時事一周。

上述媒體機構負責人在一份聯合聲明中表示：「所有相信言論自由屬於基本人權的人們都對BBC新聞台在中國被禁止落地、該新聞台內容被香港電台移除出節目表的做法深表關切。」

歐洲廣播聯盟（EBU）同樣也對中國官方做出的決定表示譴責。歐洲廣播聯盟在一份聲明中表示：「歐洲廣播聯盟認為，中國國家廣播電視總局實施的這一新舉措剛好反映了（國際）公共媒體機構對華報道的壓力越來越大，這一做法損害了各地受眾獲取準確公正報導的基本權利。獲得公正的報道對任何國家的公民來說都至關重要。 歐洲廣播聯盟支持其所有成員努力公正、準確地報導新聞和事件，而不必擔心遭到打擊報復。」

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】