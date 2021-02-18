日政壇性別歧視風波 政府滅火僅做表面

奧運組委主席森喜朗發表性別歧視言論後，慘遭痛批而丟官，執政的自民黨18日稱將會邀請女性議員參加重要會議，用以改變政壇男性統治、弭平負面聲浪，但女議員只允許擔任不能發言的觀察員，「歧視味仍濃」。即便讓女性奧運大臣橋本聖子接手主席、高喊性別平等，圍魏救趙，恐怕也難挽回輿論走向。

連續出招盼滅火

日前奧運組委主席森喜朗於線上會議發表歧視女性言論，認為該限制女性發言的時間，話語嚴重政治不正確而挨轟，最終自請下台，日本作為政壇性別差距嚴重的國家（女性政客僅佔10%，遠低於全球平均的25%），這次再因性別議題爭議四起，為了儘速彌平負面聲浪，執政黨頻頻出手補救。

根據《雅虎新聞網》報導，日本執政的自民黨17日提議，讓5名女性議員參與全男性政客的高層會議，同時，作為導火線、空下來的奧運組委主席也有了新人選，運動員出身的橋本聖子出任接手，董事會提到，新人選的標準會符合性別平等與能力，橋本19年起就擔任奧運大臣，適合接任森喜朗。

性別歧視意味未改善

事實上，推出橋本更有救火的意味，橋本除了奧運大臣的身份，還兼任女性賦權大臣，該職有激勵女力參與社會活動的意義，從觀察員提案與森喜朗繼任者都能看出滅火的積極性。

然而，《英國廣播公司》報導，這幾招恐怕無用，自民黨讓女性議員作為只能出席、不能講話的觀察員，雖然說會後能提交意見，但這與森喜朗當初的歧視言論還是一樣，「不平等限制女性發言機會」，高層會議桌上還是存在「男性霸權」，自民黨並未特別反省。

此外，接棒的橋本聖子黑歷史也被翻出，《衛報》報導，橋本在14年對花式滑冰運動員高橋大輔疑似性騷擾風波，橋本聲稱只是「對運動員的熱情情感表達」，否認與任何權力、騷擾有關。

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