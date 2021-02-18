重返核協陷僵局 德籲伊朗釋善意

在核協議簽約國中，德國率先表態呼籲伊朗要遵守承諾！近來在美、伊不斷放話要重回2015年簽訂的核協議後，即將卸任的德國總理梅克爾也致電伊朗總統魯哈尼，呼籲伊朗一定要確實遵守規範。由於伊朗在美國退出後也放棄遵守核協議、增產濃縮鈾，各國近來也在觀察伊朗是否會推出具體減核措施，重獲國際信任。

梅克爾盼伊朗釋善意

根據《半島電視台》報導，梅克爾與魯哈尼17日先進行通話，由於伊朗先前放話，如果美國總統拜登下周不取消前總統川普對伊朗施加的經濟制裁，將會行使「最大程度的違約」，禁止聯合國原子能總署入境伊朗調查濃縮鈾儲量，梅克爾發言人賽伯特表示，梅克爾在會談中表達擔憂，希望伊朗不要踰矩。

梅克爾也強調，現在是伊朗需要釋放善意，讓核協議能夠起死回生的時機，這樣才能建立互信基礎。美國拜登政府在選前就已承諾要重回核協議，但是比起過去的核協議，美國與歐盟希望制訂包括管制伊朗飛彈的規範，以及限縮伊朗在中東的區域擴張，但魯哈尼明確告訴梅克爾，「必須完全重回過去規範。」

《德黑蘭時報》提到，伊朗也希望歐盟外交委員會也可以多發揮影響力，梅克爾也表態願意與伊朗以及周遭國家多合作，確保西亞地區的區域局勢穩定。

伊朗要求解除制裁

另外他也要求美國展現誠意，先把當初川普「毫無人性、非法」的經濟制裁解除，他們才願意重回談判桌。伊朗核協議於2015年由伊朗與美國、德國、英、俄、中與歐盟等強權簽訂，限制伊朗發展核武，但讓伊朗可以保障經濟發展，是美國前總統歐巴馬的重要外交成就。

不過川普上任後，對伊朗採極限施壓策略，還甚至在2018年片面退出核協議，並對伊朗實施經濟制裁。伊朗也在2020年宣布停止執行協議部分內容，並增產濃縮鈾。在拜登當選後，簽約國外長也在互相討論如何重回核協議，法國外長勒德里安近日也將與英國外長拉布、德國外長與美國國務卿布林肯等人討論此議題。

魯哈尼近日也積極向其他國家諮詢重回核協議的後續處置，他在16日也打給瑞士總統帕姆蘭，雖然瑞士非核協議簽約國，但在國際上以擅長人道援助著稱，魯哈尼也期待透過瑞士開拓人道貿易，緩解該國受到美國制裁的壓力。

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