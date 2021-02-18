調查：上教會與禱告 非裔黑人最為頻繁

非裔美國人最熱衷教會事務。美國研究機構公布最新調查發現，非裔美國人相較一般美國人更熱衷參與教會事務，而且多數是參加以黑人為主的教會，不過，仍有許多人認為教會的組成應更多元化，多數受訪者也認為，近期黑人教會對社會議題的影響力已在下降。

據《美國之音》報導，皮尤研究中心在去年調查8,660位非裔美國人後發現，6成受訪者的教會是以黑人為主，25%的人會眾種族多元，13%的人教會主要是以白人或其他種族為主。

年輕黑人不上教會

另外，1980年以後出生的非裔青少年參加禮拜則較不頻繁，在主要以黑人為主的教會更為明顯。在30位受訪的黑人牧師與宗教領袖中，部分的人也預期以黑人為主的教會將進一步沒落，多種族的會眾會越加普遍。

對此，印第安納波利斯浸信會安提阿教會波斯利博士表示，「我不贊同要有所謂黑人教會，一間正確的教會有朝一日會丟掉黑人教會標籤而成為普世教會。」

這次調查也發現，66%的非裔美國人屬於基督徒，6%為天主教徒，3%屬於其他基督教信仰，例如耶和華見證人，其他3%是伊斯蘭或非基督教信仰，21%沒有隸屬任何宗教信仰。

應容納多種族會友

這次答案是從2019年11月到2020年6月期間收集，但多數是在2月10日前完成，也就是在新冠肺炎疫情爆發與佛洛伊德事件之前完成。

調查發現，77%的人認為黑人教會在幫助黑人邁向種族平權之路扮演重要角色，但只有3分之1的人認為黑人會眾應該保留他們傳統特點，61%的人認為會眾應容納更多種族的人。近半的受訪者也認為，黑人教會比50年前影響力已在式微，受訪的神職人員當中，有部份的人表示，在近期對抗種族主義活動中，出面的黑人牧師太少。

聖地牙哥伯特利非裔衛理公會牧師沃恩表示，「當你去看黑人的命也是命活動時，這是首次教會沒有率先帶頭的政治起義。」調查也發現，在黑人新教教會的會眾相較來自多種族或白人教會的會友，較常聽到種族關係與司法改革內容的講道。

16%女性有機會領導

皮尤也引述一項最新研究指出，女性在黑人教會中擔任宗教領袖中只有16%，但高達85%受訪者支持女性應擔任信仰領袖。黑人牧師與來自白人或多種族教會的會友，也面對許多現代種族相關的議題。例如由於認為白人領袖忽視制度性的種族主義，部分黑人牧師已選擇離開以白人為主的美南浸信會。

針對過去參與奴隸與苛待黑人及原住民，美國聖公會與部分主流新教也已提出賠償方案企圖修復。另外，許多黑人天主教徒也呼籲教會領袖應更有力對抗種族主義，部分人士更要求美國天主教主教會議應考慮賠償並在天主教學校教導黑人天主教徒歷史。

種族關係緊繃

《每日基督徒報》報導，生命之道機構在去年針對1,200位美國人的調查也指出，自從川普在2016年當選總統後，58%的人認為種族關係更加緊繃，18%認為沒變，11%的人則認為有所改善。

另外，57%的受訪者也認為，宗教領袖對於改善種族關係有重大貢獻，24%的人則不認同。除此之外，69%的受訪者認為種族多元對美國有好處，不認同者佔23%，但在2014年的調查中，有82%的人持前者意見。

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