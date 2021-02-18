Clubhouse大談君主制 泰政府警告恐違法

時下正夯的網路社群平台Clubhouse，在泰國也有許多用戶使用，政府警告用戶勿違反法律！近日泰國知名流亡異議政治學者帕文（Pavin Chachavalpongpun）等反政府運動人士及反建制政黨「未來前進黨」，紛紛在Clubhouse開房，吸引眾多聽眾加入，對此，泰國政府警告，用戶若違反法律（如批評王室），將採取法律行動。

根據《美聯社》與《Midwest Communication》報導，泰國知名流亡異議政治學者帕文近日在時下正夯的Clubhouse開設聊天室，並在聊天室內討論泰國君主制，吸引數千名聽眾加入其中，引起公眾關注。除了帕文在Clubhouse討論君主制外，泰國公民團體iLaw也開設聊天室，討論修改或廢除禁止毀謗君主制的法律。

對此，泰國數位經濟和社會部部長普提蓬（Buddhipongse Punnakanta）表示，政府已監控所有泰國用戶的使用狀況，並警告用戶若違反法律（如批評王室），政府將採取法律行動。他在一份聲明中提到，濫用Clubhouse去侵犯他人權益，或造成他人出現損失的民眾，將被視為違反法律，包括《電腦犯罪法》；警察與相關官員將對他們採取法律行動，比照其他社群媒體平台。

《電腦犯罪法》已被用來起訴政府及王室的批評者，尤其針對在臉書上發文批評者。另外，依據泰國法律規定，毀謗或侮辱王室的民眾，最高可被判處15年有期徒刑。

報導指出，建立受歡迎的反建制政黨「未來前進黨」的他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）和比亞卜（Piyabutr Saengkanokkul）也已利用Clubhouse展開在議會中對政府採取不信任動議的討論。未來前進黨擅長使用網路聞名，協助他們吸引大量支持者，特別是年輕人。

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