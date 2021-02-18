美國重啟四方安全對話 美日澳印周四線上會談

美國總統拜登（Joe Biden）將重啟由美丶日丶澳丶印組成的「四方安全對話（Quad）」 以平衡來自中國的勢力，四國將在周四（2月18日）舉行線上視訊會談。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）17日告訴記者:「與四國外交部長的會議，對於保障印太地區的自由與開放，以及應對我們這個時代的決定性挑戰至關重要。」

該線上會談將是拜登政府上台後首次的非正式組織會談。普萊斯說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）還會與法國丶德國丶英國等國個別通話，討論共同面對的全球挑戰。

路透社指出，拜登認為與盟友緊密合作是他在應對中國時的關鍵策略，他說美國以「勝過（out-compete）」北京為目標。法新社指出，雖然澳大利亞和印度一開始對與中國對抗抱持謹慎態度，近年來隨著北京與兩國關系的惡化，四方對話的形式也在擴大。拜登與印度總理莫迪（Narendra Modi）上周在電話中同意通過四方安全對話加強印太地區的安全。

四方安全對話（Quad）是在2007年啟動，這是時任日本首相安倍晉三的點子，他希望能找到盟友一同平衡中國的勢力崛起。

去年11月，美丶日丶澳丶印四國於孟加拉灣與阿拉伯海舉行了四方海軍演習，澳大利亞是十多年來首次參加。在那之前幾周，前任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和這幾國的外交部長在日本東京會晤。

中國官媒《環球時報》在這個月稍早警告拜登，稱重啟四方對話會是一個「嚴重的戰略錯誤」，說試圖阻止北京的主導地位可能會引發「嚴峻的戰略對抗」。該報還在專家評論專欄當中特別對印度施壓，稱印度「完全將自己綁在美國的反中國戰車上」應該不符合印度的利益。

法新社說，印度歷來在外交政策上強調不結盟，但是在去年喜馬拉雅山上的一場戰役後，至少有20名印度軍人死亡以及數量不明的中國軍人傷亡，兩國緊張局勢直升。

台灣雖然非四方安全對話成員，但台灣外交部部長吳釗燮在去年接受印度電視台采訪時說，樂見四國共同因應印太區域的挑戰所做的努力，並且表達台灣有高度意願與理念相近國家共同維護自由丶開放的印太區域。台灣自由時報報導，自2018年以來，台灣透過參與「Quad-plus」深化與四方國家的交流。美國也曾於去年邀請韓國丶越南丶紐西蘭等國家參與「Quad-plus」會議。

李玟儀/楊威廉（法新社丶路透社丶自由時報）

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