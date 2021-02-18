緬甸政變：「Z世代」挑戰軍政府

2月1日緬甸發生政變後，很多人一時之間反應不過來，但這種狀況沒有持續多久。軍方上台不到72小時，緬甸全國各地民眾就在該國最受歡迎的社交媒體平台「臉書 」上表達了他們對軍方接管的憤怒和失望。

一場公民抗命運動很快在網上興起，將醫生、護士、教師、公務員甚至警察拉在一起。抗議者很快從評論區轉移到了街頭。政變發生兩周多後，這些反軍政府的示威活動似乎與日俱增。

示威活動的核心是「Z世代」，他們出生在90年代末到2012年之間，經歷過短暫的民主時期，面對現在國家重新重新陷入軍事統治，反政變的他們顯得很自信，警告軍方說：「你們惹錯了一整個世代的人。」

緬甸的Z世代

緬甸歷史學家吳丹敏（Thant Myint-U）最近在《金融時報》上寫道，「老年政治和對選舉及憲法的狹隘關注已使緬甸『癱瘓』」。

他說，軍方和被趕下台的領導人昂山素季及其領導的全國民主聯盟（NLD）都是罪魁禍首。他希望年輕一代能夠改變方向。

緬甸的「Z世代」是一個重要的人口群體，來自各行各業，有醫生、護理師、藝術家、銀行家、鐵路工人、教師、LGBTQ活動家、工會、學生和許多其他社會團體，他們都加入了抗議活動。這些群體部分重疊，共同合作，但他們也有不同的願望。

目前的示威活動還得到了演員、音樂家和博主等名人的推動。流亡在泰國和美國等地的緬甸人也在社交媒體上扮演著支持抗議活動的重要角色。

1988年的抗爭陰影

緬甸上一次軍事政變是1988年，當時示威者遭到暴力鎮壓。雖然這次示威者表現出勇氣和決心，但他們知道軍方可以任意逮捕，而計劃出台的《網絡安全法》將使他們更難在網上組織和發表意見。

示威者一致反對軍方的獨裁統治。然而，他們對緬甸未來應該是什麼樣子還沒有一個共同的想法。

在很多方面，今天的運動與1988年的抗議運動相似。當時，民眾普遍反對軍事統治，對昂山素季的理想充滿熱情，形成了一個廣泛的聯盟。然而，這場運動沒有成功。

罷工這把雙面刃

除了上街抗議表達明顯的不滿，近日的公民抗命運動影響更大。許多銀行關閉，機場減員運行，火車停運，仰光港的集裝箱堆積如山。然而，這些停業對普通民眾，尤其是窮人的打擊比軍方大得多。

舉例來說，如果銀行停止向軍方控制的 邁特爾 (MyTel)公司繳交電話費，將軍們就能感受到影響。但與此同時，如果銀行關閉，數以萬計的紡織工人是拿不到工資的。而當仰光總醫院的醫生罷工時，他們最先切斷的是貧困者的醫療服務。

軍隊有自己的銀行、學校和醫院。從長遠來看，他們可以利用這種不對稱性做出對自己有利的行動。

憤怒是不夠的

政治學家敏津 (Min Zin) 14歲時參加了1988年的抗議活動，後來流亡國外，現在是一名緬甸局勢分析師。

他最近對《紐約時報》說：「單靠公眾壓力無法實現真正的政治轉型。如果沒有一個經過深思熟慮的戰略來實現具體目標，我們遲早還是會遭到壓迫，處於某種形式的軍事統治之下。」

目前軍方還沒有讓步的跡象。因此，示威者能否長期堅持下去至關重要。緬甸的其他觀察家出於安全考慮，在匿名的情況下告訴德國之聲，這次抗議運動成功的決定性在於組織和協調。

過去兩周，民眾因為憤怒而上街，然而，這樣的情緒最終會疲乏。抗議者將需要一個長期戰略。運動領導人和示威者應該計劃好休息時間，而不影響運動的勢頭。

緬甸民主的未來發展

近年來，國內外對緬甸民主的期望被誇大，特別是在昂山素季身上，過去她被國外的支持者視為人權偶像，然後因為在驅逐羅興亞人問題上的消極立場而失去了光環。

在緬甸國內，人們仍稱她為「素媽媽」。盡管昂山素季在擔任國務委員的5年期間的政治記錄非常復雜，她仍被許多人視為是國家的救星，

昂山素季所屬的民盟在和平進程和消除貧困方面沒有取得任何進展。若她是緬甸問題解決之道的觀念不變，可能會阻礙緬甸得到更好的治理。

在緬甸，政治現實還包括在未來的任何政治進程中與無所不能的軍方合作，而不是反對他們。想到把軍隊從政治中排除的要求可能會使軍方以暴力回應。

然而，緬甸有可能采取實用主義。新冠疫情危機已經顯示，緬甸的團結力量是強大的，而且民間社會的行動者可以在軍方和民盟的舊時代精英之外樹立新的政治推動力。

正如緬甸的一位觀察家對德國之聲所說，緬甸正面臨著另一場政治馬拉松。而馬拉松既要有長遠的戰略，也要有保存實力的智慧。

【 本文章由德國之聲授權提供】