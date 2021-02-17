天罰？神學士「炸彈講習班」出意外 30名成員當場炸死

阿富汗媒體近日引述軍方消息指出，北部巴爾赫省（Balkh）13日發生炸彈爆炸案，導致30名參加炸彈講習班的神學士成員死亡，軍方甚至難以辨認其中6人的屍首。

第209「獵鷹」（Shaheen）軍團發言人透過聲明表示，這起爆炸案發生在巴爾赫省杜拉特阿巴德區（Dowlatabad）一處村莊的清真寺，6名外籍「地雷製造專家」在此訓練24名阿富汗的神學士成員製造炸彈與土製炸彈（IED），但13日一早的爆炸讓30人同時死於非命。

聲明指出，由於爆炸威力過強，已無法辨認6位「外籍教官」的遺體。

防衛郵報（The Defense Post）網站報導，神學士常利用土製炸彈攻擊政府軍與外國軍隊，讓數千位平民不幸陪葬，但神學士成員製作或受訓組裝爆裂物時，卻也時常傳出不慎失手引爆的消息，2020年8月一樁類似爆炸事件甚至同時毀掉他們找來的大批炸藥。