南非暫緩疫苗進口 科學部門經驗豐富

南非暫緩疫苗進口並非莽撞之舉，而是代表該國已經有獨立運作且成熟的科學專家部門。南非曾因對變種病毒擔憂，暫緩進口牛津疫苗，改用強生疫苗並開始接種，外媒認為，南非有謹慎的防疫態度而非跟隨潮流進口可能無用的疫苗，且南非從過去打擊愛滋病和肺結核時，就已經逐步發展出成熟的科學專家小組，甚至可以幫助其他非洲國家。

經濟時報報導，南非政府在上週表示，認為現行牛津疫苗（阿斯利康）未能有效防禦有變體的病毒，因此果斷推遲了進口，後來改用強生的疫苗接種，而南非當地對於變種病毒的研究還在持續更新，有助於其他國家實驗室改善和加強劑量。

比爾蓋茲基金會的執行長馬克．蘇茲曼表示，如果沒有南非的研究員，可能沒有其他國家的研究員能夠識別變種病毒，而南非有這樣的貢獻，代表其多年來成功工業化並且發展高科技實驗室以及學術網路。

BBC報導，南非汲取過去長期對抗愛滋病和結核病的經驗，發展出相當高水準的科學研究系統，包括在南非耗資1億多美金建造的實驗樓中，就有9個高規格（P3 plus）的實驗室可以處理嚴重的活病毒原體，這在某些國家甚至連一個都沒有。在疫情擴散初期，南非就已經開始建構基因組監測網路，也有助於後續研究變種病毒，阿斯利康也表示，南非的研究資料有助於改善疫苗。

南非官方科學專家團隊成員Tulio de Oliveira表示，研究不僅對南非很重要，對全世界對抗新一波病毒感染也有所貢獻。牛津大學全球衛生網路負責人Trudie Lang表示，南非過去因為對抗愛滋和結核病，所以才有豐富的臨床和基因組資料庫，這也是為何南非能夠對疫情作出快速回應，甚至對疫苗的種類選擇與否也能獨立決策。

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