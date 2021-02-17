緬甸政局動蕩不安 外國居民面臨去離抉擇

緬甸軍方發動的政變發生至今已超過兩周，除了群眾持續在多地發動街頭示威與軍政府不斷提升反制措施外，在緬甸工作的外國居民也因這突然其來的政局轉變，面臨諸多不確定性。

一名在緬甸當地從事顧問相關行業的台灣人告訴德國之聲，政變發生後的頭兩天，第一商業大城仰光其實沒有太多大幅改變，他認為當時各界都還在試圖釐清整體情況。

他說：「直到緬甸人開始在臉書分享與政變相關的消息後，群眾的氣氛才開始越來越激動或緊繃。人民開始上街示威，也有人在社交媒體上呼籲各界參與公民不服從運動。」

他表示，群眾的反政變示威行動在2月11日開始不斷升級，而上街抗爭的，大多是與國際連結較深的年輕人。他指出：「這些年輕人沒有經歷過緬甸在1988年爆發的流血沖突，他們也善用社交媒體，所以也崇尚民主跟自由的價值。即便他們不支持昂山素季帶領的政黨，他們也認為緬甸軍方不能為所欲為，不尊重他們的選票。」

另一名在緬甸當地國際組織工作的台灣人則說，她認為緬甸人民在不斷受到軍政府的刺激後，也開始強化他們想抗爭的決心。她向德國之聲表示：「上周開始，仰光當地的社區開始出現公民組成的自衛隊，他們會排班去確保社區的安全。與政變爆發初期相比，我認為緬甸人民的示威行動越來越有組織，規模也越來越大。」

對外資長期影響有限

從事顧問業的台灣人指出，雖然西方國家過去幾年逐漸解除對緬甸實施的制裁，但在2018年爆發緬甸政府迫害羅興亞人的危機後，歐洲國家對緬甸的看法也漸趨保守。大部分到緬甸投資的國家仍是中國丶新加坡丶日本丶韓國與泰國。

他向德國之聲表示：「從2018年緬甸改革公司法後，緬甸政府開始大舉開放外資，外資對緬甸的興趣相對也越來越高。不過因為羅興亞人的事件，所以我們公司的歐洲或美國的客戶很少。一般來說，外資仍認為到緬甸投資是一件高風險的事。」

政變發生後，他認為外資將重新審視在緬甸投資的風險，因為目前無法確定西方國家是否會對緬甸軍政府進行全面制裁。他說：「如果西方國家對緬甸發動全面制裁的話，一旦帳戶被凍結，很多金流便無法進行，對於仰賴國際組織提供資金的緬甸企業來說，會是一大影響。目前確實很多外資投資案都因政變而停擺。」

不過，他認為對於外國投資人來說，緬甸基本上仍保有一定的吸引力。所以一旦緬甸國內局勢穩定下來，他認為外資應該會慢慢回流。他告訴德國之聲：「我認為只要一個國家法令環境穩定，政府也願意遵循法令采取相關措施，外國投資人其實不會那麼在意一個國家的政府是民主還是獨裁。中國不是一個民主社會，但外資對於到中國投資仍十分有興趣。」

國際組織觀望

另一方面，緬甸的政變也為許多在該國營運的國際組織帶來變數。在當地國際組織服務的台灣人指出，由於許多國際組織與緬甸政府維持十分緊密的合作關系，所以政變爆發後，許多與政府合作的案件都被迫停擺。

她說：「很多緬甸政府部門的員工在政變爆發後開始罷工，因為他們都不想為軍政府工作。而在緬甸軍方迅速替換了政府領導人後，許多與政府溝通的事項都完全停擺。我相信政變已影響許多與緬甸政府合作的非政府組織。」

她表示，緬甸過去幾年對非政府組織實施非常嚴格的控制，要求組織在推動任何計畫前，都必須得到緬甸政府的核准。她告訴德國之聲：「從非政府組織的角度來看，他們一定不願跟一個沒有合法性的政權繼續合作。而對緬甸軍政府來說，我認為他們有很多理由更嚴格控制所有非政府組織推動的計畫。」

她指出，目前大部分國際組織都還在觀望政變的後續效益，但是即便部分組織決定留在緬甸，她認為未來的情況也會與政變發生前非常不同。她還說，過去幾年，緬甸在對外開放後，逐漸成為國際組織或國際援助的熱點，不少國際組織在緬甸看到不錯的機會。這也導致緬甸當地不少公共衛生或政策相關的計畫，都是透過國際組織與緬甸政府共同合作來推動。

她說：「一旦國際組織與緬甸政府的合作關系受到政變影響，這將嚴重打擊緬甸的國家發展。這就像是原本有兩根柱子，現在卻把一根柱子拔掉這樣。」

由於緬甸目前仍因新冠疫情，嚴格管制外國人入境，所以對許多在緬甸工作的外國居民來說，一旦離開緬甸，未來可能很難再回到該國。盡管如此，這場政變確實讓不少外國居民重新思考自己是否適合繼續待在緬甸。從事顧問業的台灣人告訴德國之聲：「我有蠻多朋友在考慮離開緬甸，但對我來說，過去3年我花很多心力建立整個團隊，所以要我放棄這個團隊離開，實在很可惜。」

他預測，由於目前國際社會對緬甸軍政府實施的制裁帶來的影響非常有限，再加上街頭的示威行動很難擊中軍方的痛點，所以緬甸國內混亂的情勢，恐怕還會持續好一陣子。他說：「我覺得國際上的制裁力道很有限，所以這種作法可能無法迫使緬甸軍方回到談判桌，與民選政府談出一個讓情勢回歸平靜的結果。我感覺緬甸混亂的情況會持續一陣子。」

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