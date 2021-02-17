島根縣知事反對疫情下辦東奧 「協助傳遞聖火有困難」

島根縣知事丸山達也今日表示，日本政府與東京都政府無法有效抑制新冠肺炎疫情擴大情況下，不應舉行東京奧運和聖火傳遞，「5月接力到島根縣的聖火傳遞，提供協助有困難」。

NHK報導，島根縣廳今天為聖火傳遞舉行臨時的執行委員會。丸山在會中做出了明確表態。

丸山提到了東京的新冠肺炎疫情，並指出，不應該舉行聖火傳遞，甚至如果情況沒有改善，就不應該舉行東京奧運。他說，這將使疫情在全國擴大，並非與島根縣毫無關係。丸山並表態5月島根縣要協助聖火傳遞有困難。

報導提到，丸山知事認為至今為止東京和其他地區衛生單位的業務緊張，且對親密接觸者追蹤疫調不夠確實，除非情況有所改善，否則不應該舉辦奧運。

據島根縣府稱，島根縣和東京奧運組委針對實施聖火傳遞所達成的協議中規定，若有天災或意外事故時，可予以取消。但據縣方面的說法，基本上並未設想由地方政府縣提出取消。

東京奧運聖火傳遞3月從福島起跑，其中5月15、16日將通過島根縣。

日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信上午在例行記者會上表示，聖火預定3月25日從福島縣出發。據他們了解，現在，東奧組委會正與各都府道縣的執行委員會進行討論，採取預防感染的措施。政府立場希望透過適當措施，舉行一場安心、安全的大會。

他補充說，島根縣執行委員會尚未得出結論。在此階段不宜發表評論。