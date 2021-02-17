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違反禁令也要工作 辛巴威瀕人道危機

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

即使違反疫情封城令也要出門工作，否則就要餓死了！辛巴威政府先前執行30天的封鎖令，但外媒仍採訪到有民眾違反禁令出門工作，如果不工作無法養活妻小，但這也讓政府逮捕了超過40萬違規的民眾。疫情已讓辛巴威2分之1的都市人口陷入飢荒、超過90%的失業率，經濟也陷入危機。

甘冒被逮風險謀生

根據《半島電視台》報導，36歲的卡拉布是首都哈拉雷1名販售手機配件的小販，他並不屬於封城禁令豁免的行業，但原本辛巴威發佈禁令時，他回到農村老家種玉米，打算待2個禮拜。但第1個禮拜在城市的妻子就打給他，跟他說家裡的食物不夠了。

他被迫必須回首都照顧妻小，並在街頭冒著被警察逮捕、罰款的風險進行小本生意，但封鎖令也讓他無法獲得太多可以賣的配件，狀況好的話他會賣USB線、充電器與行動電源等。另外，辛巴威也正面臨嚴重的食物短缺危機，加上先前爆發乾旱、長久以來的經濟危機，讓辛巴威民眾在疫情間更顯無力。

辛巴威舉國饑荒

世界糧食計畫署發言人奈維爾坦言，疫情讓辛巴威窮人更難負擔三餐，超過2分之1的都市人口（220萬人）與3分之1的農村人口（340萬）陷入飢荒的狀態。《土耳其官媒》也提到，辛巴威總統姆南加瓦16日仍宣布出門禁令將延長2周，私人企業除非遵守WHO的防疫指引，並在嚴格的限制下才能營業。

辛巴威目前全國超過35000人確診、1400人死亡，雖然疫情在世界上不算太嚴重，但今年新增的病例數已經超過去年的一半，封鎖、外幣存底短缺、國幣陷入超級通膨下，辛巴威超過90%民眾失業或是沒有正式工作。28歲的小販凱斯表示，疫情對家庭收入影響很大，他必須要染疫風險下與在家餓死中做出抉擇。

連交通費都不敢拿

在1月初封鎖剛開始時，凱斯在家僅以稀飯、南瓜葉、烏咖哩與玉米粥等簡單食物果腹，1天也只能2餐。疫情與維生的抉擇，讓辛巴威1月逮捕超過40萬名違反封城令的民眾。

在3點封鎖比較鬆的時候，他會跑到同事家吃一點好的，但同事想幫他資助交通費時他都會婉拒，「因為我還不起。」他無奈的說。

5個小孩的爸爸、40歲的奈爾則表示，家裡的食物快要吃完了，他必須要出門幹他的老本行 - 賣襪子、內衣褲，否則會全家餓死。這也都顯示辛巴威在抗疫、經濟之間的困境。

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辛巴威 疫情

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