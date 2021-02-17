抵制北京冬奧行動酦酵 外交官：等美國帶頭

加拿大主要反對黨周二(2月16日)敦促政府向國際奧委會施壓，以中國正在對新疆百萬維吾爾人進行種族滅絕為由，要求替換2022年冬奧會主辦國。

保守黨領袖奧圖爾 (Erin O'Toole) 說，加拿大不應該對種族屠殺視而不見。他強調，加拿大必須采取立場，但不需單獨行動，應該與親密的盟友合作。

他說，除了新疆，中國還在香港強加警察國家制度，並將兩名加拿大人任意拘留在中國監獄裡。 他說，如果奧運會址不動，可以考慮抵制。

加拿大總理特魯多在新聞發布會上回應說，加拿大和國際奧委會正在研究這個問題，並說 :「我們肯定會繼續密切關注」，但他仍對使用「種族滅絕」一詞表示猶豫。

他說 :「毫無疑問，據報道，新疆發生了巨大的人權侵害事件，我們對此極為關切，並多次強調我們的關切。但當涉及到種族滅絕這個非常具體詞語應用時，我們需要確保在做出這樣的指控之前，所有的細節都被釐清。」

美聯社報導，加拿大前駐華大使趙朴 (Guy Saint-Jacques)說，冬奧會應該推遲一年，並在其他地方舉行。他認為，美國需要起帶頭作用。

他說：「我們知道，中國已經說過會非常嚴厲地懲罰任何敢於建議奧運會移地舉辦的國家，但對於民主國家來說，他們必須考慮歷史會如何評判我們。」

「如果有一定的國家團結，中國就很難懲罰一個國家，而唯一能與中國抗衡的國家是美國。」

英國外交大臣拉布10月表示，英國有可能抵制北京冬奧。世界維吾爾代表大會最近把北京冬奧稱為「種族滅絕運動會」，並要求國際奧委會替換主辦國。而代表西藏人、維吾爾人、內蒙古人、香港居民等180個維權團體組成的聯盟本月發出公開信，呼籲進行外交抵制。

國際奧委會多次表示，同意奧運會在該國舉辦「並不意味著國際奧委會同意主辦國的政治結構、社會環境或人權標准」。

在奧斯陸和斯德哥爾摩在內的幾個歐洲申辦城市因政治或財政原因退出後，國際奧委會在2015年宣布2022冬奧會在北京舉辦，這也將讓北京成為第一個舉辦過冬季和夏季奧運會的城市。

鄒宗翰/楊威廉 (美聯社、法新社)

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