金正恩夫人李雪主哪裡去了？

（德國之聲中文網）上一次李雪主公開露面是在2020年朝鮮春節慶祝晚會上，陪同夫婿金正恩一同觀看文藝節目。朝鮮國家媒體公布的照片上，可以看到她坐在金正恩和其姑姑金敬姬之間，周圍盡是一些朝鮮勞動黨高層忠實的官員。

當年，朝鮮問題分析人士將李雪主的出現看作是勞動黨變遷的跡象。她年輕姣好的形象同該黨的老舊與刻板形成鮮明反差，在國內和國際舞台上，李雪主吸引著人們的視線。過去幾年間，她被認為是扮演這一角色最理想的人物。

盡管如此，人們對她知之甚少，連出生年月也是鮮為人知，人們估計她出生於1985至1989年之間，大學是在國外念的。在朝鮮，只有很少人到國外上大學。

有報道稱，金正恩同李雪主於2009年匆匆結婚，那年，金正恩的父親金正日不幸患了中風，金家香火的延續成了迫在眉睫的問題。2011年12月，金正日逝世的時候，李雪主已替金家生得一個兒子。有報道說，此後，李雪主又生下兩個孩子，但這些消息沒有得到官方證實。

朝鮮版“第一夫人”

金正恩掌權後的初期，李雪主頻頻出現在丈夫身邊，陪伴他出席公開活動。2012年7月，朝鮮國家媒體正式確認李雪主為金正恩夫人的身份。韓國媒體曾特別關注李雪主的時裝品味，她的發式、手袋等等都被拿來津津樂道，朝鮮上流社會效仿“李雪主時尚”，但對朝鮮普通老百姓而言，奢侈品是可望而不可及。

2018年3月，李雪主伴陪金正恩出訪中國，被看作是“第一夫人”地位已經穩固的跡象。一個月之後，她甚至出席了韓朝峰會，會晤了韓國第一夫人。2019年，中國國家主席習近平攜夫人彭麗媛訪問朝鮮，李雪主以女主人的身份歡迎接待中國來賓。

然而，在此之後，李雪主再也沒有出現在公眾的視野裡。

李雪主在哪裡？

日本東京早稻田大學重村智計（Toshimitsu Shigemura）教授圍繞金家王朝發表過多部專著。他認為，有關李雪主人間蒸發一年多這一現象，有多種理論可以進行解釋。

“我聽說，她又生了一個小孩，這是她的第4個孩子。她沒有公開露面，是因為疫情之故。雖然平壤政府堅持說，朝鮮新冠病毒感染者人數為零。” 重村智計對德國之聲這樣說道。

“還有一個可能，李雪主同金正恩的關系變壞，共度的時光變少；也許金正恩認為，夫人的時裝和發式過於吸引人們的視線”，他補充說，“在像朝鮮這樣一個男性統治的社會裡，這些東西做不出任何貢獻。”

美國特洛伊大學（Troy University）首爾分院國際關系學教授平克斯通（Daniel Pinkston）也覺得李雪主完全消失的確“奇怪”。“有一段時間，金正恩不管在哪裡出現，李雪主都寸步不離，陪同他下鄉視察，去農村，到工廠，但現在，沒了。” 他說，“她作為時尚、偶像式女性出現在領袖身旁。有朝鮮觀察家認為，可以把它解讀為朝鮮社會內部改革、推進現代化進程的象征，不過現在看來，這樣一個計劃無疾而終了。”

可以肯定的是，朝鮮近年來在諸多領域改變了發展方向，越來越多的跡象顯示，金正恩對軍方更為依賴，他給予軍隊更多控制國家運行的權力，讓軍方在國民經濟發展中擁有更大發言權。

©️ 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】