日本發展海洋發電 法規、成本成阻力

據外媒報導，日本已經在附近的島鏈安裝潮汐發電設備，試驗10天就可以產生10兆瓦電力，被認為是再生能源的新希望，但國際能源署認為，海洋發電固然有潛力，但日本相關法規不夠完善，以及如何降低研發成本，是海洋發電是否能成功廣泛使用的關鍵。

CNBC報導，英國能源設備公司Simec Atlantis Energy在15日新聞稿中表示，已經在日本的奈留島（日本五島列島鏈上的最大島）附近安裝由該公司研發的潮汐渦輪機，並交由日本能源公司Kyuden Mirai Energy營運。

該公司表示，渦輪機開始測試的前10天內，就已產生超過10兆瓦電量。Simec Atlantis Energy的CEO格雷厄姆表示，若在日本推行成功，未來將積極在其他東北亞、東南亞國家島鏈附近進行擴展，並指出利用潮汐發電，是再生能源發展的里程碑，希望以奈留島為起始，推廣至日本各個海域廣設發電系統，因為日本島嶼眾多，擁有數千英里的海岸線，是發展潮汐發電的理想地點，其他像是印尼等多島國，也是下一個測試潮汐發電的目標。

能源之聲報導，國際能源署認為，海洋發電具有強大的潛力，但認為還有很長的路要走，包括法規不完善（如該如何和沿海居民協調安裝程序），加上設備造價昂貴，政府是否能夠補助以吸引大企業投資，都是要面對的問題。

日本營運方表示，目標希望在2030年前，再生能源（包含風力發電等）能佔總體能源結構的22%到24%，去年10月，首相菅義偉也表示，目標在2050年以前實現零溫室氣體排放，但根據2019年的統計，日本的能源產生還是依賴化石燃料，如石油和液化天然氣。

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