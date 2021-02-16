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罕見公開動怒！金正恩漲紅臉「拍桌」怒罵官員為經濟負責
北韓領導人金正恩日前參加勞動黨為期四天的大會，由於相當不滿經濟政策發展不利，在會議上發火公開指責幹部，還出現拍桌的動作。
南韓朝鮮日報報導，北韓領導人金正恩8日到11日在平壤參加勞動黨第八屆中央委員會第二次全體會議，金正恩面露慍色指責經濟計畫和先前沒太大差別，不能解決財政問題，官員只求自保，充斥著失敗主義，導致北韓經濟惡化。
金正恩在會議上動怒，臉部漲紅、手指台下幹部並拍桌，還要官員們起立當眾給他們難堪，顯然相當生氣。
南韓專家分析，北韓領導高層無法找到對策，為了逃避責任轉向經濟官員施壓，先前大規模撤換相關人員，連經濟部長才上任一個月就被解職。
在這場會議上，金正恩對南韓和外交部門今後的工作方向及農業、水產等經濟領域建設方案做出指示。他表示強農興農是解決人民糧食問題和溫飽問題、加快社會主義建設步伐的國家大事，「應不惜一切代價地搞出成果」。
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