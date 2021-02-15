聽新聞
test
0:00 / 0:00
出動裝甲車！緬甸全國第3度斷網 政變以來4百人被捕
緬甸軍方2月1日發動政變，軟禁實質領導人翁山蘇姬等多名政治人物，引發民眾群起抗議，大規模示威邁入第10天，軍方14日首度在仰光等各大城市佈署裝甲車，更第三度切斷全國網路。
緬甸軍方不僅派出裝甲車，還在仰光最熱鬧的白塔蘇雷塔（Sule Pagoda）附近佈署10幾輛警方卡車與4輛水炮車。
民眾自15日午夜過後不久，也陸續通報無法上網，四大電信供應商的網路都無法連線，據悉要道上午9時才會恢復，網路安全監測機構「Netblocks」通報，該國網路連線率在凌晨1時30分左右遽降至14％。
軍方每晚更展開大規模搜捕，據NGO政治犯援助協會（AAPP）表示，自政變發生以來，至少400人遭到拘捕。
緬甸軍方施壓力道加大引發國際擔憂，包括歐盟、英國、加拿大與其他11個西方國家14日皆發布聯合聲明，呼籲維安部隊克制、避免對於抗議推翻合法政府的公民與示威者使用暴力，強調「我們支持緬甸人尋求民主、自由、和平與繁榮，全世界都在看」。
聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）14日表示，秘書長古密瑞斯（Antonio Guterres）呼籲緬甸軍警確保示威者不會遭到報復，並維護民眾和平集會的權利。
緬甸原先預計15日釋放翁山蘇姬，但目前仍無法聯繫其律師、詢問現況，緬甸政府與軍方至今尚未對此發表回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言