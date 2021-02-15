仰光出現裝甲車 歐美警告緬軍慎行

(德國之聲中文網) 緬甸軍方安全部隊周日 (2月14日) 在幾個城市部署裝甲車。西方國家駐緬甸大使館隨後呼籲軍方領導人不要對示威者和平民使用暴力。

歐盟、英國、加拿大和其他11個國家的大使館共同發布聲明，譴責緬甸軍政府在政變後逮捕民選領導人、騷擾記者和中斷網路通訊等行為。

聲明中說 :「我們支持緬甸人民對民主、自由、和平和繁榮的追求。全世界都在關注。」

聯合國緬甸問題特別報告員安德魯斯 (Tom Andrews)在推特上寫道：「緬甸將軍們仿佛已經向緬甸人民宣戰......這些都是絕望的跡象。將軍注意，你們定會被追究責任。」

緬甸2月1日發生政變後抗議不斷，14日在仰光市首見裝甲軍出現在街頭。這樣的部隊調動也迫使美國駐緬甸大使館敦促美國公民「就地避難」。

當地時間上午，美國大使館在其官方的美國公民服務賬號上發推文稱：「有跡象表明，仰光有軍事調動，並且在當地時間周一凌晨1點至上午9點之間，電信可能出現中斷」。

美國大使館也在其推特賬號上分享了駐緬甸大使的聲明。

14日，數萬名緬甸民眾繼續上街抗議2月1日發生的軍事政變。大批人群連續第二天聚集在美國駐仰光大使館前，支持華盛頓對政變領導人進行制裁。

軍方展開鎮壓行動

軍政府發現難以控制民主示威局面，所以持續使用軍事鎮壓，例如在憤怒人群聚集的北部克欽邦一發電廠部署部隊，有報道稱，安全部隊向發電廠外的抗議者開火。

一位因害怕報復而不願透露姓名的居民用緬甸語告訴路透社記者：「幾分鐘前，緬軍以軍用坦克增援，現在他們開始開槍了。」當地媒體報道稱，該事件發生後，5名記者被捕。

74媒體（The 74 Media）在臉書上發文稱：「5名報道密支那布加電力辦公室前民眾抗議活動的記者被逮捕。」

仰光的幾個電力部門在臉書上發帖表示聲援抗議者，拒絕斷電。一名工作人員匿名說：「我們的職責是給電，而不是斷電。」

互聯網監督機構Netblocks14日晚間表示，緬甸軍政府已經切斷了全國的互聯網服務。這個追蹤互聯網使用、中斷和網絡安全的平台說，「截至當地時間凌晨1點，緬甸的互聯網幾乎全面遭到關閉」，並補充說，14日晚間全國範圍內的網路訪問量只有正常水平的14%。

在社交媒體上上傳的畫面中顯示，安全部隊向一些抗議者開火後不久，就發生了斷網事件。

抗議者罷工示威

政變後，工人罷工也使該國陷入癱瘓。據當地媒體報道，在鐵路局工作人員拒絕上班後，緬甸部分地區的火車停止運行。

國際危機組織駐緬甸分析師理霍西（Richard Horsey）告訴路透社，許多政府部門的工作實際上已經停頓。

他說：「這有可能也會影響到幾個重要政府部門，軍方可以替換工程師和醫生，但無法取代電網控制人員和中央銀行家。」

軍政府威脅要對抗議的公務員采取嚴厲的行動，軍隊每晚進行大規模逮捕。13日，軍方賦予自己廣泛的權力，拘留民眾和搜查他們的財產。

軍方負責人敏昂萊警告罷工的公務員，要他們返回工作崗位。新政權還設立了一條舉報政府雇員加入示威活動的熱線。

到目前為止，將軍們似乎沒有被街頭和國際社會的廣泛譴責所嚇倒。

軍政府已經宣布了為期一年的緊急狀態。它曾承諾舉行新的選舉，但沒有說明確切的時間。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社、德新社、美聯社)

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】