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俄羅斯：情人節示威活動聲援納瓦爾尼

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）周日情人節這一天，俄羅斯各地的示威者在住宅庭院裡舉起蠟燭，為被捕的反對派人士納瓦爾尼表示聲援。

人們開亮手機屏幕，或者點亮燭火，在夜幕中組成愛心的形狀。這個特別的戶外聲援活動持續了15分鐘，口號是「愛比恐懼更強大」（Love is stronger than fear）。

組織者表示，這一行動是對過去安全部門「前所未有地打壓」聲援納瓦爾尼活動的回應。

上個月，納瓦爾尼在從德國返回俄羅斯之後隨即被捕。他此前因為遭到神經毒劑毒害而被送到德國醫治，西方國家認為這種神經毒劑是前蘇聯研發的。

最近幾個月以來，俄羅斯各地舉行了多次支持納瓦爾尼的大規模示威活動。上千名抗議者被警方逮捕。

而在情人節之夜舉行的這種分散、和平的示威倡議，意在讓警察難以采取應對行動。周四，俄羅斯執法部門曾經警告人們，如果參加未經批准的示威游行，可能會面臨刑事指控。

#愛比恐懼更強大

納瓦爾尼創建的反腐敗基金會官方賬號在推特上轉發了人們使用#LoveIsStrongerThanFear這個話題標簽發表的俄語和英語推文。截止周日下午，該話題已經成為推特上俄語熱門話題榜第四名。

普京回應：被敵對勢力利用

面對俄羅斯各地最近發起的抗議浪潮，總統普京表示，這是海外敵對勢力利用新冠疫情造成的「疲憊、沮喪和不滿」情緒所煽動操縱的。

「我們的對手或者說潛在的對手總是依賴於一些野心勃勃、渴求權力的人，並且對其加以利用」，普京在接受媒體采訪時說。

雨涵/葉宣（德新社、路透社）

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本文章由德國之聲授權提供】

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